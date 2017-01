Editais de vagas ociosas oferecem 363 vagas em dezenas de cursos

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou, na última semana, dois editais de vagas ociosas para o primeiro semestre de 2017. Os documentos trazem 363 vagas em dezenas de opções de cursos nos dois campi e representam mais uma oportunidade para quem deseja estudar na instituição. De acordo com nova portaria, as inscrições serão gratuitas, ampliando a possibilidade de participação dos interessados.

Parte do montante total de vagas – 165 em Juiz de Fora e 30 em Governador Valadares – é oferecida a candidatos à reinscrição (que perderam a data de destrancamento no prazo de até 2 anos); mudança de curso no mesmo campus; mudança de curso entre campi; graduados da UFJF; transferência de outra instituição de ensino superior e graduados em geral. Há também 40 vagas nos cursos de bacharelado e licenciatura em Ciência da Religião exclusivas para graduados com diploma em qualquer área.

As inscrições deverão ser feitas na Central de Atendimento de ambos os campi nos dias 18 e 19 de janeiro, sendo em Juiz de Fora das 9h às 20h e, em Governador Valadares, das 8h às 17h. As regras e condições para candidatura estão disponíveis nos editais, assim como a prioridade para o preenchimento das vagas.

Outra parte das vagas previstas pelos documentos é destinada aos candidatos excedentes dos processos seletivos, os quais deverão aguardar a convocação pelos editais de reclassificação, assim como as orientações para matrícula, no site www.ufjf.br/cdara. Para estes casos, há 96 vagas em Juiz de Fora e 32 em Governador Valadares, separadas de acordo com o tipo de processo seletivo (Sisu, Pism e Vestibular) e o grupo de acesso.

