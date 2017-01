Mestrado em Administração Pública na UFJF abre 10 vagas

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) participa mais uma vez do edital para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (Profiap). O programa oferece 323 vagas em 17 instituições federais de ensino superior no país e dez delas serão destinadas à UFJF – sendo sete para a categoria “servidores das IFES” (TAEs e docentes) e três ofertadas à “demanda social” (demais candidatos não pertencentes aos quadros efetivos das instituições associadas à rede).



Coordenado pela Comissão Acadêmica Nacional do Profiap, com o apoio da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais (Andifes) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), programa é um sistema nacional de pós-graduação stricto sensu que busca formar profissionais com entendimento do papel do Estado no Brasil, do exercício da cidadania e preocupados com as questões éticas, sociais e ambientais que subsidiarão as políticas públicas que impactam a sociedade.



Para detalhar a participação de servidores, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) da UFJF publicou a Portaria 1454/2016, com algumas orientações para as vagas reservadas para técnico-administrativos em educação e docentes da instituição na turma 2017, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC).



Podem participar servidores que estejam em efetivo exercício, não estar cursando ou ter concluído outro curso de pós-graduação stricto sensu, entre outros requisitos listados no capítulo II da Portaria.

INSCRIÇÕES



As inscrições poderão ser feitas entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro de 2017, por meio do site do Profiap. Após o preenchimento e envio do formulário eletrônico de inscrição, será emitido um boleto para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$120. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família de baixa renda poderão pedir isenção do pagamento.

PROVAS



É necessário ter realizado o teste da Anpad (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração), a partir de junho de 2015 ou estar inscrito na edição de fevereiro de 2017. O exame é composto por cinco provas (inglês, português, raciocínio analítico, raciocínio lógico e raciocínio quantitativo), cada uma com 17 questões. A prova está prevista para acontecer no dia 12 de fevereiro. A divulgação do resultado final dos candidatos aprovados irá ocorrer a partir de 8 de março de 2017. Já as aulas têm início a partir de 20 de março de 2017.