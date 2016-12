Secretaria de Educação divulga cronograma de previsão de chamada para contratação de professores e coordenadores

A Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, na quinta-feira, 29, o cronograma de previsão de chamada para contratação de professores e coordenadores pedagógicos, que deverão atuar no próximo ano letivo. De acordo com a programação da SE e da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH), a contratação terá início na terça-feira, 3 de janeiro de 2017.

Os primeiros convocados serão os profissionais que encerraram seus contratos este mês e que, portanto, terão oportunidade de voltar para as escolas onde já estavam trabalhando. No entanto, eles deveriam ter solicitado o retorno no momento em que realizaram o cadastro. A chamada posterior será para os docentes que, de acordo com a classificação, optarão pelas vagas oferecidas.

O cronograma é apenas previsão, que pode ser alterado em caso de readequação do atendimento. Os candidatos que realizaram o cadastro para exercer o cargo temporariamente deverão acompanhar diariamente a publicação eletrônica do “Atos do Governo”, no site da PJF. Em função de trâmites internos do processo de contratação, algumas disciplinas poderão ter as datas alteradas.

O Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação (DPPI), por meio da Supervisão de Organização do Quadro Funcional, ficará responsável pela contratação dos profissionais, em de janeiro. O objetivo é que todos os cargos estejam devidamente preenchidos para o início do ano letivo até 1º de fevereiro de 2017.

A chamada para contratação será realizada a partir da listagem de profissionais classificados no cadastramento realizado pela PJF, processo anual que, este ano, ocorreu em setembro. A convocação é feita por disciplina, de acordo com a classificação de todos os inscritos.