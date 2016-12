Resultado de contratação de professores e motoristas é divulgado

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou o resultado final, após análise de recursos e provas práticas, do processo seletivo para contratação de professores de bidocência, educação infantil e ensino fundamental/EJA (Edital nº 309-SARH), educação física e sociologia (Edital nº 310-SARH) e música (Edital nº 311-SARH). Os aprovados deverão aguardar convocação para contratação.

Também foi divulgada lista com os classificados na primeira fase do processo seletivo para contratação temporária de motorista de veículo leve I (Edital nº 315-SARH). Os aprovados deverão aguardar convocação para prova prática.

Os resultados foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município e podem ser conferidos no site da PJF.