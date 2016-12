Comando da Marinha autoriza 260 vagas para temporários

O Ministério do Planejamento divulgou portaria no Diário Oficial da União, na última quinta-feira, 21, autorizando a contratação temporária de 260 profissionais pelo Comando da Marinha. Os selecionados serão lotados em projetos do Plano Hidroviário Estratégico (PHE), no Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH), no Programa de Nacional de Drenagem (PND), em obras de hidrovias e portos do Programa de Aceleração Econômica (PAC) e em projetos relacionados a portos e instalações portuárias.

As oportunidades estão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade, tais como motorista, agente administrativo, técnico em administração, técnico em edificações, técnico de informática, arquiteto, administrador, geólogo, entre outros. Ainda não se sabe quais serão as localidades disponíveis para atuação, bem como os salários oferecidos. De acordo com a portaria que autorizou as contratações, a seleção deverá ocorrer por meio de processo seletivo simplificado e, quando necessário, análise curricular. Os contratos terão duração de um ano, podendo ser prorrogados por mais um.