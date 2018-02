Descubra os segredos e os encantos da capital capixaba

Metade ilha, metade continente; de um lado praia e, do outro, pura mata; meio urbana, meio bucólica; de vez em quando antiga e, em outras tantas, uma modernidade só. Essa é Vitória, a capital do Espírito Santo, que se apresenta de diferentes formas para ganhar o coração de quem a visita. Fundada oficialmente em 1551, uma das cidades mais antigas do Brasil é veterana na arte de inspirar e agraciar moradores e turistas com suas inúmeras riquezas históricas e belezas naturais, divididas em 33 ilhas e em uma porção continental.

Detentora de diversos títulos de peso, a praiana, executiva, gastronômica, cultural e badalada Vitória tem, porém, outro desafio em vista: mostrar ao turista que em poucos dias é mais que possível ter uma estadia inesquecível.

O clima da capital é tropical, as chuvas se concentram principalmente nos meses de outubro a janeiro. Foto: Divulgação



Imagine começar o dia em um local paradisíaco, admirando o lindo espetáculo do amanhecer, caminhando à beira-mar ou correndo em um calçadão rodeado por paisagens que são puro deslumbre... Nos 5 km de extensão de Camburi, uma das praias mais famosas do destino, as horas de lazer podem incluir ainda passeios de barco, kitesurf, pesca oceânica e futebol de areia, em meio a uma infinidade de outras atrações que podem ser praticadas ao ar livre. Não se esqueça de dar uma passada também na Praia Curva da Jurema, outro símbolo da capital, perfeita para relaxar nos quiosques e saborear a riquíssima culinária capixaba, que será um capítulo a parte.



Com 466 anos de idade, Vitória tem muitas histórias para contar. Para conhecê-las, a melhor maneira é fazer um tour a pé e escolher algum dos mais de 50 pontos turísticos e culturais situados na região central. Entre escadarias, ladeiras, praças e viadutos, considerados legítimas relíquias arquitetônicas, destacam-se a Catedral Metropolitana, o Palácio Anchieta - atual sede do governo estadual, que guarda o túmulo do Padre José de Anchieta, o Theatro Carlos Gomes, o Convento do Carmo, a Capela de Santa Luzia, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Igreja de São Gonçalo. Vale lembrar que alguns desses locais possuem dias e horários específicos para visitação. Quando a fome apertar, basta entrar em um dos muitos restaurantes espalhados por ali.

Vitória tem uma economia voltada às atividades portuárias, comércio, indústria e prestação de serviços. Foto: Divulgação

PARA RELAXAR



Ocupando uma área superior a 100 mil m², o Parque Pedra da Cebola é um refúgio de paz e calmaria que proporciona um contato bem próximo à natureza, formada, inclusive, por resquícios das matas Atlântica e de restinga.



Muito procurado para a realização de caminhadas, piqueniques e meditação, conta com lagos, playgrounds, campo de futebol, jardim oriental, um mirante sobre um paredão rochoso, um centro cultural e (o seu principal ícone!) uma escultura de pedra em formato de cebola.

E PARA BADALAR



Se o nome “Viva” já fornece uma ótima pista sobre a sua vocação, o apelido “24 horas” praticamente decifra a charada. Localizada no Triângulo das Bermudas - chamado assim por fazer os boêmios “se perderem” na diversão -, uma das ruas mais agitadas da cidade é uma excelente pedida para quem quer badalar nos inúmeros bares, restaurantes e festas. Reunindo público super variado, que vai de universitários a executivos, no point da diversão noturna os únicos que não encontram espaço para se encaixar são os carros, proibidos de circular pelo local das 22h às 5h.

TEMPERO ESPECIAL



Voltando a falar a sobre a saborosa cozinha capixaba; entre as principais referências gastronômicas do país, o Espírito Santo é dono de um tempero irresistível do qual quem prova quer sempre repetir.



Fruto de uma interessante mistura entre as culturas indígenas, europeia e africana, a culinária capixaba é, sem dúvida, uma das maiores riquezas do estado, encontrando em suas próprias águas os ingredientes característicos de suas receitas mais clássicas, como as deliciosas moquecas e tortas preparadas a base de frutos do mar. Porém, o destino conta ainda com outro segredinho culinário: as famosas panelas de barro, produzidas há muitas gerações pela população local e que podem ser conferidas de pertinho no Galpão das Paneleiras de Goiabeiras, na cidade de Vitória.



E já que a combinação panela boa e ingredientes frescos é de dar água na boca, separamos algumas dicas de restaurantes excepcionais, que conduzirão o visitante a um verdadeiro tour gastronômico pelas diferentes paisagens do Espírito Santo e para quem faz de uma viagem uma experiência gastronômica. Aprecie com moderação!

Ilha do Caranguejo - Decorado com barcos, remos, boias, caranguejos gigantes e palmeiras, entre outros elementos que fazem os visitantes se sentirem em uma ilha paradisíaca, o empreendimento temático é o lugar certeiro para que deseja saborear o que há de melhor na legítima culinária capixaba. Com unidades em Vitória e Vila Velha, o restaurante serve petiscos, porções, saladas, pratos compostos por carnes, aves e frutos do mar, doces, drinques e as tradicionalíssimas moquecas e tortas, preparadas no capricho com diferentes acompanhamentos. Pensando nas famílias que estão com seus pequenos, o recinto dispõe de um menu exclusivo para crianças e de um enorme playground com serviço de recreação.

Aleixo Restaurante - Ambientado sob um clima de sofisticação, conforto e tranquilidade, o Aleixo é ideal para qualquer ocasião, como almoços ou jantares de negócios, confraternizações especiais e até divertidas happy hours com amigos. No cardápio, especializado na cozinha contemporânea, saladas, massas, risotos, carnes, peixes, frutos do mar e sobremesas de encher os olhos dão o tom. Localizado na badalada Praia do Canto, em Vitória, o restaurante aguça o apetite dos clientes e garante uma experiência completa e inesquecível.

Alecrim Cozinha Artesanal - Situado na região serrana de Domingos Martins, no final da famosa Rota do Lagarto, que conduz ao Parque Estadual da Pedra Azul, o Alecrim Cozinha Artesanal é um charmoso restaurante campestre que oferece um menu super diversificado, com pratos que variam entre as culinárias regional e internacional. Extremamente acolhedor, por ali, fora as lindas paisagens, é possível apreciar iguarias como bacalhau, truta, arroz com pupunha, risotos, carré de cordeiro e costelinha suína, apenas para citar algumas delícias perfeitas para serem provadas na companhia de ótimos vinhos. Inclusive, quem desejar pode levar o rótulo que preferir, já que não há a cobrança da taxa de rolha.

Restaurante Maresias - Se à primeira vista o Maresias já impressiona com sua estrutura, formada pelas belezas naturais comuns à sua localização na Praia de Manguinhos, na cidade de Serra, depois de conferir o cardápio, então, não dá outra: é paixão na certa. Em meio a um visual indescritível, emoldurado pela areia, mar e até redes para descanso, suculentos petiscos e refeições completas (como tirinhas de tilápia, iscas de franco, moquecas e arroz de mariscos com lagostas e camarões) se unem a uma refrescante e extensa carta de drinks. Como o espaço é muito requisitado para a realização de casamentos, é importante confirmar o horário de funcionamento antes de programar uma visita.

Restaurante Gaeta - Imagine desfrutar uma maravilhosa refeição, tendo como cenário a deslumbrante Praia de Meaípe, em Guarapari. De frente para as águas cristalinas que banham a região, as especialidades da casa não poderiam ser outras: peixes e frutos do mar, com destaque para a prestigiada moqueca capixaba, preparada com ingredientes selecionados, como badejo, camarão e até lagosta. Durante uma visita ao empreendimento, uma dica de ouro é incluir no pedido outros dois carros-chefes locais: a irresistível moquequinha de banana-da-terra e a saborosa sobremesa de torta de coco.

Restaurante Oriundi - Descontraído, intimista e com um menu digno dos deuses. Assim é o Oriundi, restaurante especializado em comida italiana que, com um toque típico da culinária regional, apresenta uma gama imensa de opções criadas para agradar aos mais variados tipos de paladares. Entre massas, risotos, arroz negro, carpaccios, grelhados e frutos do mar, o renomado estabelecimento da capital capixaba oferece, ainda, sobremesas incomparáveis e para lá de apetitosas, como petit gâteau, pudim de queijo grana padano e suas clássicas bananas flambadas com sorvete.

Vitória é próximo da gente, portanto não dá para ignorar um destino tão fascinante!



Rosa Oliveira