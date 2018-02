Conheça as belas praias e encantos da natureza do Uruguai

Depois de tanta folia, vamos conhecer e descansar num paraíso chamado Uruguai, tão pertinho da gente. Vale a pena da uma fugidinha e conhecer suas belas praias, apreciar um bom churrasco e se deliciar com maravilhosos vinhos.



URUGUAI – os 650 km de costa do país formam um espaço onde a gente pode se sentir parte da natureza. O Uruguai oferece possibilidades para todos. Praias com ou sem ondas. Com águas doces ou salgadas, areias douradas, finas ou grossas, tranquilas ou lotadas de gente, com vegetação ou totalmente desérticas.



O “Rio de la Plata” junto com o Oceano Atlântico oferecem inúmeras praias para desfrutar. E se, além disso, consideramos as lagoas, arroios e rios, obtemos um cardápio variado com opções para todos os gostos.



Cabo Polônio é apenas um exemplo das maravilhas que há para se descobrir junto ao oceano. Só é possível chegar lá numa carroça puxada por cavalos ou numa caminhonete 4 x 4. Em Cabo Polonio não há eletricidade, nem ruas pavimentadas. Não há carros circulando e o tempo não é importante. O Cabo orgulha-se de oferecer cabanas rústicas, um oceano imenso cheio de lobos marinhos e absoluta tranquilidade.



Continuando na Costa Atlântica o visitante se apaixona pela magia, beleza e charme da região. Este glamour se une a serviços de alta qualidade, construções modernas e tecnologia. As novas tendências, o design e o bom gosto se conjugam para conseguir que em lugares como Punta Del Este a satisfação seja um habitante permanente.



Mas, além disso, o Uruguai oferece campos extensos, uma grande rede de rios e morros belíssimos. E como as distâncias são muito curtas, pode-se passar de uma paisagem para outra em muito pouco tempo.



Desde que amanhece até que o sol se esconde, o Uruguai oferece opções para desfrutar o dia todo. A praia, os restaurantes, os museus e todos os seus passeios convidam a não deixar de aproveitar nem um minuto. As compras também pode ser uma atividade interessante, em que se destaca especialmente o artesanato.



Toda a família merece desfrutar. E o Uruguai é um lugar ideal para que isto seja possível. Porque oferece atividades de todo o tipo e a toda hora para que os filhos, os pais e os avós possam fazer aquilo de que mais gostam. E, além disso, em algum dos seus recantos o turista vai encontrar o lugar perfeito para levar uma bela lembrança com a sua família e amigos.



Montevidéu, capital do Uruguai, é o centro de negócios, eventos e cultura. Estende-se junto ao Rio da Prata e conta com praias sumamente desfrutáveis. Um terço dos turistas ingressam no país através de Montevidéu. Além de concentrar 42% da população do país, de oferecer diversas atividades culturais para o dia e para a noite e de ter uma excelente oferta de hotéis e restaurantes, este estuário oferece também 22 quilômetros de praias de areias brancas.



Pocitos é a praia ideal para quem gosta de praias lotadas. Está localizada a somente 15 minutos do centro da cidade e é um lugar de reunião para crianças, jovens e adultos. Durante a temporada de verão, nesta praia são organizados torneios de vôlei, rugby, futebol e até competições de pipas.



Carrasco é o bairro residencial mais importante de Montevidéu. Suas casas enormes, antigas e modernas, suas ruas arborizadas e sua tranquilidade são o marco perfeito para uma praia ampla e de finíssima areia branca. O imponente “Hotel Casino Carrasco”, com seu estilo clássico, proporciona à beira mar desta região um toque de estilo europeu.



Praias de Rios, espalhadas por todo o território do Uruguai podemos encontrar uma grande variedade de praias e balneários que oferecem a tranquilidade que muitos veranistas desejam. São praias não muito lotadas, sendo então ideais para desfrutar em família, praticar esportes e, sobretudo, descansar. Poderia dizer que esta oferta é uma mistura de deliciosos sabores, cada um com o tempero local da região onde foram preparados.



No Rio Uruguai e no Rio Negro os fãs da pesca poderão pescar nas brancas areias das margens ou adentrar em suas mansas águas a bordo de uma barcaça a remo.



Las Cañas é um bom exemplo das belas praias de rio que o Uruguai tem. Este balneário, situado num entorno natural privilegiado, tem mais de 90 hectares de floresta nativa de “ceibos”, “sarandies”, goiabeiras, “arrayanes” e espinheiros, e praias de areias brancas. E, sobretudo, muitas taquaras que dão o nome ao lugar.



Santa Ana, este balneário de areias brancas e margens sobre o “Rio de la Plata” está localizado a 155 quilômetros de Montevideu sobre a Ruta I no Departamento de Colônia. Sua principal característica é a paz que reina no lugar. Além de vastas praias, Santa Ana tem perto de meio milhão de árvores nativas que rodeiam a margem, e dão um toque agreste e muita sombra para as horas de relax.



A “Costa de Oro” é a extensão sobre o Rio de La Plata entre Montevideu e Maldonado é conhecida com o nome de “Costa de Oro” pela cor de suas areias. Esta margem de 70 quilômetros de longitude está no Departamento de Canelones e muitas pessoas a escolhem para curtir suas férias por causa da grande variedade de praias que oferece. Como está localizada tão perto de Montevideu, é também ideal para uma escapadinha de final de semana ou apenas por um dia. Estão divididos em 30 balneários, todos eles diferentes, todos eles interessantes e de fácil acesso pela Ruta Interbalneária. Os mais importantes são: Salinas, Marindia, El Fortin, Atlântida , Parque Del Plata, La Floresta, Costa Azul e Cuchilla Alta.



Atlântida é o balneário mais movimentado da “Costa de Oro”. Só a 45 quilômetros de Montevidéu, Atlântida oferece diversas propostas como um zoológico, parque de diversões, sorveterias e muitas outras opções para divertir as crianças. As praias são muito concorridas e têm atividades esportivas para todas as idades. A noite também tem muito movimento, com cinema, cassino, diversos restaurantes e boates para dançar até o amanhecer.



Piriápolis, a uns minutinhos de Punta Del Este podemos encontrar este balneário com sua beira-mar ao estilo dos balneários europeus mais clássicos. As atrações principais são as sete serras que o rodeiam e uma variedade de ofertas turísticas que contemplam todos os gostos. Piriápolis brilha no verão quando recebe milhares de visitantes que lotam suas sorveterias, o cassino, discotecas e restaurantes. Outro dos tesouros do balneário é a Reserva de Fauna Autóctona ao pé do

“Cerro Pan de Azúcar”, um passeio imperdível para os amantes da natureza já que nela convivem 400 exemplares de espécies nativas, instaladas no seu próprio ambiente. Ali convivem e se reproduzem variadas espécies em perigo de extinção, como por exemplo, o veado do campo.



Punta del Este é o balneário uruguaio por excelência. É o prato principal deste cardápio de praias. Quem experimenta Punta del Este fica totalmente em encantado. Encontra-se no Departamento de Maldonado e oferece tanto praias oceânicas quanto de rio.



Qualquer uma delas vale à pena, mas a cada ano é uma praia diferente que está na moda. A praia escolhida em cada verão, se enche de jovens e de pessoas famosas internacionalmente que estão cercados de fotógrafos e câmeras.



Algumas de suas praias famosas são Portezuelo (na “Sierra de la Ballena”) a faixa de praias desde Pinares até Las Delícias (com sua areia grossa) e as chamadas de “mansas”, entre as quais estão El Grillo e La Pastora. Depois de percorrer a ponta de Península a gente se encontra com as praias El Emir, de Lós Ingleses, a famosa Brava e San Rafael. Finalmente as Praias de La Barra, com sua característica dupla ponte ondulante e as praias de Manantiales.



Se continuarmos até José Ignácio, temos uma infinidade de outras praias que são cada vez mais espetaculares, algumas delas povoadas, outras quase virgens.



Punta tem grandes atrativos além de suas praias. Com uma grande multiplicidade de cinemas, teatros, cassinos, espetáculos musicais e festas durante o ano todo, a cidade nunca dorme e sempre há o que fazer. É por tudo isso, mas também porque possui uma conjunção única de arquitetura, mar e bosque que lhe outorga uma personalidade característica que a diferença de outros centros turísticos do mundo e pelo alto astral que sempre existe no lugar que Punta é uma delícia de lugar, mesmo para os paladares mais exigentes.



Há uma grande variedade de hotéis que se encontram por toda parte desde a categoria super luxo até os mais simples, mas sempre confortáveis. Na gastronomia uma infinidade de restaurantes de conzinha nacional e internacional competem em qualidade, originalidade e bom gosto. É mesmo uma cidade ímpar.



No Uruguai o visitante que gosta de praticar esportes, pode aproveitar para descobrir o que se sente ao desafiar as ondas com uma prancha de surfe ou a gravidade com um pára-quedas, quebrando o curso das águas ou a calma das serras. Na costa do país convivem todos os esportes: o futebol, o basquete, o rugby, o tênis, o polo... E se o visitante preferir o golfe, também encontra excelentes campos.



A gastronomia da costa está estreitamente vinculada com a forma de vida dos seus habitantes. É muito variada e abrange das preparações mais simples (slow food) a mais refinada oferta internacional. A pesca é sumamente fresca e as carnes bovinas sobressaem pela sua qualidade. Todos estes pratos podem ser desfrutados acompanhados por algum dos deliciosos vinhos nacionais, reconhecidos no mundo todo, dentre os quais se destaca o Tannat.



Após o entardecer é momento de planejar a noite. Ir jantar num restaurante ou ter coragem de enfrentar um churrasco. Ir a um museu, ao cinema ou a um concerto. Sair para ir dançar ou simplesmente ficar contemplando como o céu se torna cada vez mais azul e as estrelas começam a iluminar tudo.



Na costa uruguaia é possível se descansar o corpo e a mente, acabar-se com o estresse e se carregar de energia. Qualquer praia é um spa, onde o sol e o mar se juntam para que o descanso seja total.

DICAS DE VIAGEM

- É hora de pensar em pequenas economias que podem fazer grande diferença na conta final da viagem. Aquela água de U$10 do frigobar, aquele táxi que você pegou porque estava com preguiça de achar o metrô, aquele souvernir desnecessário.

- Em pleno 2018, não há necessidade de continuar pagando contas de telefone exorbitantes quando viajamos. Usar aplicativos como Skype e o próprio WhatsApp e comprar chips internacionais ou locais pré-pagos resolvem o caso.

- Com a enorme flutuação do câmbio, podem-se ter surpresas desagradáveis ao pagar o cartão, cuja cotação usada vai ser a do dia do fechamento da fatura. Se não quiser carregar dinheiro em espécie (mais vantajoso, prefira os cartões pré-pagos, que têm cobrança de IOF, mas cujo valor do câmbio é fixado na data de compra.

- Organize-se com antecedência, basicamente, quanto mais organizada é a sua viagem, maiores as chances de economizar, o que inclui pesquisar preços, planejar gastos, fazer reservas com antecedência e comprar entradas para atrações turísticas disputadas antes de chegar.