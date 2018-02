Separamos opções para pular o melhor carnaval de Minas Gerais

A hospitalidade do povo mineiro se reconhece facilmente também na época das comemorações. No Carnaval de rua belo-rizontino, que irá aquecer os tamborins com os desfiles das Escolas de Samba no dia 13 de fevereiro, na Avenida Afonso Pena, as festividades também se concentram em mais de 480 blocos de rua, desfiles caricatos e shows em nove palcos distribuídos pela cidade.

Durante os cinco dias de folia, as cidades históricas se transformam. Com programações imperdíveis, as cidades de Ouro Preto, Mariana, Sabará, Tiradentes e São João Del Rei, prometem agenda diversificada e gratuita para este ano. As manifestações artísticas reúnem marchinhas, desfiles de blocos caricatos e bandas locais para alegrar a festa.

Em Bonfim, a mais ou menos 297 km da cidade de Juiz de Fora, acontece anualmente o tradicional "Carnaval a Cavalo". O aguardado evento é destaque entre moradores e visitantes de todo o Estado que aproveitam para curtir os festejos e o clima de interior tão perto da capital Belo Horizonte.

Os shows e desfiles acontecem entre os dias 9 e 13 de fevereiro. Originado de tradições trazidas por padres europeus, o "Carnaval a Cavalo" existe desde 1840. Cavaleiros, amazonas e cavalos fantasiados dão o tom da festa enquanto se apresentam por um circuito demarcado.

Muitas famílias participam juntas, o que deixa a festa ainda mais especial. Os espectadores interagem, usando serpentinas e confetes. E ainda têm marchinhas, músicas populares e até um hino do "Carnaval a Cavalo". Interessante.

Já Abaeté, Diamantina e Pompéu apostam nos shows com abadás, muita música e folia sem hora de acabar: as populares micaretas. Em Itabirito, o destaque vai para os grandes trios elétricos e blocos tradicionais que desfilam pelas ruas. O Carnaval, além de aquecer a economia, movimenta a cadeia produtiva do turismo no estado.

Algumas cidades têm tanto a oferecer ao turista que é bem interessante que ele se divirta na folia e conheça também um pouco mais da história e da cultura do lugar. Minas Gerais tem uma história e uma cultura bem diversificadas; que faz com que onde o visitante esteja sempre vai ter algo para curtir.

Ouro Preto é o maior carnaval universitário do planeta, já é bastante conhecido e cada vez fica mais organizado, portanto fica cada vez melhor e atrai jovens de todo o país. Os carnavais nas cidades históricas de Minas são conhecidos por tradições e festas animadas.

A tradicional folia do Carnaval de Ouro Preto se destaca por ser organizada pelos universitários que mais sabem se divertir no Brasil. Na edição de 2018 a animação é garantida: tem chuva de cerveja, festas com os mais diversos temas e blocos com as melhores atrações. Tudo com milhares de foliões vindos de todos os cantos do país afim de muita diversão. O folião pode jogar cerveja pro alto nos blocos, subir e descer as ladeiras da cidade curtindo os mais diversos shows e conhecer muita gente legal nas festas dentro e fora das repúblicas de estudante.

A folia começa na sexta-feira, 9, às 23h, com o “Bem-vindo a Ouro Preto, organizado pela República Birinaite", Festa Open Bar de boas vindas para iniciar o melhor Carnaval da vida de quem chega.

Em São João Del Rei a folia começou no dia 26 de janeiro e vai até o dia 13 de fevereiro. Os eventos vão contar com a participação de 64 blocos e 11 agremiações. Na programação, os blocos tradicionais mantêm o dia da semana em que saem pelas ruas da cidade. No dia 3 de fevereiro, a concentração do “Bandalheira” ocorre no Centro e, no dia 5, o bloco “Deixa o mundo girar” desfila pelas ruas do Bairro Bonfim.

No dia 6 de fevereiro, a concentração do Bloco “Se mamãe deixar” está marcada para as 20h, no Largo do Rosário. No dia seguinte, o “Lesma Lerda” reúne os foliões na Avenida Oito de Dezembro. De acordo com a organização, o bloco deve ter a participação de quase 20 mil foliões. O Bloco “Gato de Botas”, no Largo de São Francisco, às 19h, faz a festa no dia 8.

Além da programação de blocos também foi divulgada a ordem dos desfiles das escolas de samba em 2018. Diferente de 2017, a disputa pelo título de campeã será em três dias. A passarela vai ser mantida na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Centro da cidade. As seis agremiações desfilam nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Duas escolas de samba mirins também participam das comemorações e se apresentam no sábado e na segunda-feira de Carnaval.

O Carnaval 2018 na cidade de Tiradentes acontecerá do dia 8 a 13 de fevereiro. Também chamado de Carnaval Cultural, a festa terá foco nos tradicionais blocos de rua. Shows musicais e outras atrações também estão programados para os seis dias de folia no interior de Minas Gerais. É um Carnaval ideal para a família. Apesar de tranquilo, é considerado um dos melhores e mais cobiçados de Minas, atraindo foliões de diferentes regiões do país.

Embalado pelas bandas e pela irreverência das fantasias, o povo dança e canta ao som das antigas marchinhas. Energia positiva e alto astral é o que não faltam. “Domésticas”, “Ver-te Cana”, “Palhaçada” e “Roma foi Pouco”, são alguns dos blocos que sacodem a galera.

A programação também faz parte de uma série de eventos comemorativos dos 300 anos da cidade, que é patrimônio histórico nacional reconhecido por sua arte barroca, suas igrejas, as casas de estilo colonial e outras construções.

Em São João Nepomuceno, a festa contará com eventos de Pré-carnaval, que está começando neste final de semana, com desfiles de blocos, escolas de samba e shows entre os dias 8 e 13 de fevereiro.

Entre as novidades da folia de momo estão os blocos “Edgar Monteiro” e “Os Foragidos”, que estão previstos para o sábado, 10, e que se concentram na Distribuidora de Bebidas e no Bairro Três Marias, respectivamente. Outra novidade é o Bloco “Sete e meia lá em casa”, na terça-feira, 12, com concentração no Bar Central, em homenagem a personalidade local Luíz Quirino.

Além das novidades, os blocos tradicionais também vão desfilar e abrilhantar a festa, como o “Barril”, “Girafa”, “5 Gerações”, “Ranca Tampa”, “Zé Pereira”, “Tourão” e “Sapo”. O Bloco “4 Patinhas” também está de volta na festa em São João. Entre as escolas de samba, apenas a Unidos de Caxangá e a Mirim decidiram desfilar, além do Bloco do Bela Vista, cujo desfile se assemelha ao de uma escola.

Secretário, distrito de Petrópolis, promete ter um Carnaval animado este ano. De 9 a 11 de fevereiro o distrito recebe o 1º Festival Cerva & Folia, que vai contar com cervejas artesanais, gastronomia local e atrações musicais. O palco da festa será a Praça de Secretário com o espaço funcionando na sexta-feira, 9, de 18h às 22h, e no sábado 10 e no domingo 11 de 11h às 22h. O evento vai transformar a praça em um verdadeiro botequim gourmet.

Serão 10 cervejarias participantes, sendo nove artesanais, e a Bohemia, com seus rótulos especiais. Todas de Petrópolis. Além disso, participarão 20 expositores gastronômicos que irão preparar cardápios de “comida de boteco” especialmente para o evento. E muito samba, já que o festival acontece no Carnaval.

A festa começa na sexta-feira, com a apresentação do duo Num Samba, de 18h às 20h. No sábado, no fim da tarde, a bateria da Império de Petrópolis sobe ao palco. E, no domingo, também no fim da tarde, a Toddy Mail Band vai fazer um baile de carnaval, inclusive para as crianças. O festival contará, ainda, com lounges cobertos para proteger o público do sol e atividades voltadas para as crianças.

DICAS DE VIAGEM

- Se você está viajando com aéreo, recomendo, se for viagem nacional, chegar com três horas de antecedência; se for internacional, chegar com umas quatro horas de antecedência. Muita gente está viajando nesses dias de carnaval e as filas no chek in são imensas.

- Procure fazer chek in online, isso facilita bastante, pois as filas para entrega de bagagens também ficam grandes nessa época.

- Não se esqueça que bagagem despachada, paga; consulte seu agente de viagens sobre as taxas.

- Caso você viaje de ônibus, chegue com antecedência. O movimento na rodoviária aumenta bastante, pois as empresas de ônibus costumam colocar ônibus extras

- Se você for de carro, procure fazer uma boa revisão no veículo e, dependendo do seu destino, prepare-se para o costumeiro engarrafamento.

Bom Carnaval a todos!!!