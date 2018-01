Foz do Iguaçu, o encanto em meio à Natureza

Para quem anda na contramão da folia, existem vários destinos para relaxar, para curtir a natureza, então vamos falar hoje da Foz do Iguaçu. Bem vindo ao inesquecível. Iguaçu que significa água grande na língua dos índios tupi-guarani é um local abençoado, onde Brasil, Argentina e Paraguai se encontram. Foz do Iguaçu é uma cidade cosmopolita que encanta pela diversidade de opções turísticas e pelo calor de seu povo.



São muitos os caminhos que levam a Foz do Iguaçu. A combinação dos transportes rodoviário, aéreo e fluvial coloca a cidade em uma situação privilegiada e talvez única do Cone Sul Americano.



Belezas naturais inesquecíveis, atrativos turísticos mundialmente famosos, cultura diversificada e roteiros de ecoturismo e aventura. Tudo isso se une para formar um cenário único emoldurado pelo maior conjunto de quedas d’água do planeta, as Cataratas do Iguaçu, que estão localizadas no Parque Nacional do Iguaçu. Além disso, você encontra restaurantes de cozinha internacional, comércio para todos os gostos, e uma excelente estrutura de hotéis e eventos.



Para acompanhar a mãe natureza, que privilegiou a região de Iguaçu, a inteligência e a força do homem construiu a Itaipu Binacional, a maior usina hidrelétrica do planeta em produção de energia, uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.



Patrimônio Natural da Humanidade (tombado pela Unesco), o Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, e o Parque Nacional Iguaçu, na Argentina, oferecem o que há de melhor em infraestrutura turística. Transporte de passageiros em ônibus turístico especial, restaurantes panorâmicos, passarelas até os mirantes, passeios de barco pelo Rio Iguaçu, lojas de souvenirs e muito mais. Tudo para atender os visitantes com qualidade e conforto, sem deixar de lado o cuidado com a preservação da natureza e o meio ambiente.



No lado brasileiro, o Parque Nacional do Iguaçu, com 185 mil hectares, está estruturado de uma maneira que faz com que os admiradores da natureza possam se deslocar em ônibus panorâmico e caminhar por trilhas, contemplando a beleza da flora e fauna para uma experiência indescritível e guarda uma das últimas reservas de Mata Atlântica no Paraná, formando um corredor de biodiversidade, que vai até o Pantanal mato-grossense. Do lado argentino, o Parque oferece a mesma abundância em belezas naturais e serviços.



Em uma das reservas ecológicas mais belas do planeta, encontramos um dos maiores espetáculos da terra, as Cataratas do Iguaçu, onde a natureza caprichosa criou um cenário inesquecível. O Parque Nacional do Iguaçu revitalizado e ainda mais atrativo, moderno, com nova infra-estrutura erguida na mais importante reserva florestal do sul do Brasil, que impressiona pela qualidade dos serviços: - ambulatórios, banheiros, fraldários, telefones, restaurantes, áreas de lazer, lanchonetes, cafeterias, lojas, sistema de transporte e centro de visitantes.

Principal atração do lugar, as Cataratas do Iguaçu também é um lugar onde a fauna e flora são exuberantes.



Parque Nacional do Iguaçu na Argentina foi totalmente reestruturado. O visitante pode, atualmente, desfrutar de quase 7.000 metros de passarelas adaptadas para pessoas com qualquer grau de deficiência física. A proximidade que se pode chegar às mais de 270 quedas distribuídas pelo parque, com natureza exuberante e vistas privilegiadas, fazem dele um dos lugares mais bonitos do mundo. A emoção é instantânea, não há como permanecer indiferente. Um cânion de 2.700 m de largura onde as águas do Rio Iguaçu formam as mais lindas quedas d’água do mundo. Deslumbram os visitantes pela exuberância do encontro da mata, rocha e água em um cenário inesquecível.



Com a incorporação do Trem Ecológico da Selva, movido a gás natural, o turista chega até a Estação Circuitos, onde inicia os passeios, que têm seu momento mágico na Garganta do Diabo, passeio que acontece nas noites de lua cheia todos os meses; as Cataratas formam um espetáculo ainda mais emocionante. As quedas d’água ganham um visual especial sob a luz do luar, formando um arco-íris de beleza única. A programação inclui um coquetel de boas-vindas, jantar e uma caminhada na passarela. Além disso, o Parque oferece uma estrutura de serviços como Restaurante, Fast Food, Shopping, estacionamentos, acesso a deficientes físicos e outros.



Da comunhão do homem e natureza, nasce a energia elétrica produzida pela Itaipu Binacional – a maior usina do mundo em operação, apontada como uma das sete maravilhas do mundo moderno, pela Sociedade Americana de Engenharia Civil, com potência instalada de 12,6 milhões de quilowatts, sendo responsável pela geração de 25% da energia consumida no Brasil. Itaipu é sinônimo de gigantismo, desenvolvimento e modernidade. É uma obra que encanta pelas suas dimensões e pelos seus aspectos tecnológicos e ambientais. A grandiosidade da Usina é um espetáculo que palavras ou imagens não são capazes de revelar. É tanta energia que o visitante tem que ver para sentir.



O roteiro turístico envolve, além da visita diurna à usina, passeios pelo Refúgio Biológico Bela Vista e o Ecomuseu que a noite exibe sua Iluminação monumental que é um show de luz e som. Para se ter uma noção do tamanho de Itaipu, a Visita Panorâmica é o passeio mais indicado. Nela, se terá uma visão externa da maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia. Além de percorrer os principais cartões-postais de sua magnífica barragem, este passeio também leva o visitante ao coração da maior hidrelétrica do mundo.



A área ambiental, o Refúgio Biológico Bela Vista, além de atender aos objetivos técnico-científicos da Itaipu, também se constitui em um atrativo turístico de destaque; o visitante conhece um pouco mais da flora e fauna da região, é possível percorrer diversos roteiros que envolvem lições de educação ambiental e caminhadas pela floresta nativa, passando pelos recintos que abrigam animais típicos da região do lago que abastece a hidrelétrica. O Ecomuseu possui espaços específicos que abrigam coleções de interesse arqueológico, etnográfico, antropológico, científico, tecnológico e cultural. A maioria deles aberto à visitação pública, apresentando uma proposta diferente dos museus tradicionais. Itaipu tem um grande compromisso com a proteção do meio ambiente. Exemplo disso é o Canal da Piracema, obra de arte arquitetônica que permite aos peixes do Rio Paraná superar a barragem da usina e seguir em direção às áreas de reprodução, localizadas acima do reservatório da hidrelétrica. O Canal também tem um trecho dedicado exclusivamente para competições de canoagem é considerado uma das melhores raias do mundo para a prática da canoagem. A preservação dos peixes e a prática esportiva de alto nível adicionam uma dose extra de emoção na visita a Itaipu.

Uma atividade imperdível dentro do Parque Nacional do Iguaçu é o passeio de barco nas Cataratas, onde o turista tem um contato inigualável com a natureza e contempla as Cataratas de um angulo diferente. Os barcos infláveis bimotores sobem as corredeiras do Rio Iguaçu em busca de belas paisagens e emoções, levando os turistas a menos de cinco metros das quedas. Vendo-as de baixo é possível sentir todo o seu esplendor e força. Um banho no final é essencial para sentir a energia desse paraíso.



Se apreciar as Cataratas do Iguaçu por terra é uma sensação muito gratificante, imagine vê-las de cima, em um helicóptero? Os sobrevoos possibilitam dimensionar a grandiosidade da paisagem e observar as magníficas quedas d’água.



Dentro do Parque Nacional, o visitante tem a possibilidade realizar atividades de aventura como arvorismo com tirolesa, rafting nas corredeiras do Rio Iguaçu, rapel de 55 metros de altura e escalada nos paredões de rocha com vista panorâmica das Cataratas. Todas as atividades são acompanhadas por profissionais capacitados, e os equipamentos utilizados possuem certificação internacional. Muita emoção espera pelo visitante em áreas onde a natureza é protegida. Descubra o prazer de ver espécies que são encontradas somente nessa região e aproveite para observar a beleza local.



Salto de Paraquedas, depois de conhecer os atrativos de Foz do Iguaçu, que tal curtir lá do alto o visual da fronteira? Não é preciso experiência para fazer o salto duplo. Desfrute de um cenário incrível a 3 mil metros de altura. Experimente a emoção de cruzar o céu a uma velocidade aproximada de 250 km/h.



O Parque das Aves é um atrativo singular da América, onde os visitantes podem fazer contato direto com mais de 900 aves de 150 espécies oriundas de diversas partes do mundo. O parque possui uma área de 17 hectares de mata nativa, próximo ao Parque Nacional do Iguaçu. Os visitantes seguem uma trilha pavimentada de aproximadamente 1000 metros que leva a diferentes viveiros em contato direto com aves como tucanos, araras e periquitos. É um local perfeito para fotografar e apreciar a diversidade da fauna existente.



Por tudo isso vale a pena aproveitar o feriado do Carnaval para curtir toda essa natureza numa cidade cosmopolita que oferece culinária de primeira e um grande comércio que é um verdadeiro paraíso de compras, atendendo aos mais variados gostos com produtos de marcas famosas, além de lojas de souvenirs, artesanatos e pedras preciosas. É um destino perfeito!

DICAS DE VIAGEM



Vacinação contra a Febre Amarela. Sabemos que está na mídia todos os dias e em todas as horas, mas mesmo aquelas pessoas que estão viajando para destinos que ainda não estão exigindo o certificado. Sugiro que se vacinem e que obtenham o certificado internacional, por que esse determinado país pode começar a exigir de uma hora para outra e o efeito da vacina só começa a valer após 10 dias da vacinação. Portanto fiquem atentos a isso.



Em Juiz de Fora tem algumas clínicas particulares que liberam o Certificado mediante a vacinação; não adianta ir com o cartão do SUS provando que já foi vacinado em outra época; as clínicas só liberam o certificado quando eles mesmos aplicam a vacina.