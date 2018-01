Destinos para curtir o carnaval em Minas Gerais “numa boa”

Se você é daqueles que amam feriados prolongados, mas não gosta nem de passar perto de tradicionais festas e folias populares, a dica de turismo de hoje é pra você! Vamos te mostrar alguns locais ideais para fugir do carnaval 2018, para que você possa aproveitar esses dias de descanso em cantinhos especiais do Brasil.



Viajar no carnaval pode parecer uma má ideia se você não curte pegar estradas com grande fluxo de veículos, barulho e aglomeração de pessoas. Porém que dias prolongados de folga em pleno verão pode ser uma ótima oportunidade para se jogar em um lindo local e curtir o merecido descanso, sem ter que ficar trancafiado em casa. Mas a pergunta que está na reflexão deste texto é para onde? – Saiba que existe uma enorme parcela de brasileiros que buscam por essa mesma calmaria, então não é difícil encontrar locais específicos para que sejam possíveis opções de calmaria e tranquilidade em meio ao carnaval.



Dentre os destinos mais conhecidos estão estâncias hidrominerais, cachoeiras e cavernas. Seja praia ou montanha, opções não faltam para fugir do burburinho do carnaval. Selecionamos alguns destinos em Minas Gerais para reservar a melhor forma de repor as energias ao som da natureza!

SÃO LOURENÇO (MG)

São Lourenço é um destino turístico bem conhecido pelas suas fontes de água natural. Esta estância hidromineral situada no Circuito das Águas Mineiro, na Serra da Mantiqueira, tem como principal atrativo o Parque das Águas. Há apenas 235 km de Juiz de Fora é outra opção para curtir o carnaval mais tranquilo. O setor hoteleiro é muito bem estruturado, sendo considerado o segundo maior de Minas Gerais.



Sua atração mais forte é o famoso Parque das Águas, com fontes naturais de águas terapêuticas. Mas os passeios de Maria Fumaça ou pela Rota do Café e os voos de balão também fazem sucesso no município. Vale à pena estruturar um passeio nessa região e recarregar as energias.

POUSO ALEGRE (MG)



Pouso Alegre é a principal e a maior cidade do sul de minas, preservada e privilegiada por estar no centro do Circuito de Estâncias Hidrominerais da região, em um semicírculo que começa em Poços de Caldas e fecha no Circuito das Águas de Minas. A proximidade com o Lago de Furnas possibilita ao visitante um encontro tranquilo com a natureza, e tem acesso fácil às cidades históricas de Minas Gerais e ao litoral norte de São Paulo. Alguns atrativos naturais da cidade são: Fonte de Água Mineral da Faisqueira, o Lago do Caiçara, o Parque Zoobotânico Municipal, a Reserva Biológica Municipal e a Árvore Grande.



No âmbito religioso, destacam-se as Capelas de Nossa Senhora Aparecida, de São Benedito, do Sagrado Coração de Jesus, a Catedral do Senhor Bom Jesus, o Santuário de Santa Terezinha, o Santuário do Imaculado Coração de Maria e Carmelo da Sagrada Família. O conjunto arquitetônico da Praça Senador José Bento, o Museu Municipal Tuany Toledo, a Casa da Cultura Menotti del Picchia, a Estação Ferroviária e o Teatro Municipal são alguns dos atrativos culturais da cidade.



A dica para aproveitar o carnaval nesta cidade é fazer um tour por estes pontos turísticos e aproveitar os intermináveis circuitos históricos apreciando um local muito criativo. O lugar é ideal para montar piquenique ao ar livre no Parque Zoobotânico e relaxar. Pouso Alegre também Possi o 2° maior Cristo Redentor do Brasil, com 32 metros de altura. Os preços de hospedagem na cidade são considerados baixos apesar da alta procura nos feriados, como o carnaval. O diferencial é que o município possui entrada gratuita em quase todas suas atrações, o que facilita ainda mais para o passeio ideal para quem deseja economizar um pouco com alto estilo.

IPOEMA E SERRA DOS ALVES (MG)



Ipoema e Senhora do Carmo, onde está à localidade Serra dos Alves, são dois distritos de Itabira, na Região Central do estado de Minas Gerais. O primeiro tem vários atrativos turísticos e o Museu dos Tropeiros é o principal deles. O distrito também conta com o Parque Estadual do Limoeiro, que tem várias trilhas e cachoeiras, como a Alta e a do Patrocínio Amado, além de um lindo mirante com igrejinha. O acesso de carro é bom e bem sinalizado. No distrito, a infraestrutura também é boa. Há 14 pousadas, que oferecem 320 leitos, um restaurante self-service de comida mineira que atende no almoço e no jantar e outro que serve frutos do mar, além de uma pizzaria na praça e um café na rodoviária, sem contar diversos bares. Já a Serra dos Alves é um lugarejo com apenas três pousadas e um restaurante. A vila está bem na divisa com o Parque Nacional da Serra do Cipó, na nascente do Rio Tanque. As cachoeiras, como a Braúna, e os cânions Boca da Serra e dos Marques, são imperdíveis.

GONÇALVES (MG)



No Sul de Minas é o lugar ideal para quem quer fugir da folia. Localizada num dos pontos mais bonitos da Serra da Mantiqueira, com gastronomia e pousadas charmosas, a cidade é cercada de montanhas rochosas de relevo acidentado, florestas remanescentes da mata atlântica, picos de até 2.100 metros de altura, cachoeiras de águas cristalinas e fauna e flora ricas. Os picos e as corredeiras do Rio Capivari são perfeitos para a prática de esportes de aventura e a pesca de truta. O município faz parte do Circuito Serras Verdes do Sul de Minas, que inclui também Campos do Jordão e Monte Verde. Na cidade, não deixe de forma nenhuma de aproveitar a culinária das montanhas.

O mar de montanhas em Gonçalves traz a tranquilidade merecida à quem deseja recarregar as energias. Foto: Divulgação