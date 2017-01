Rio das Ostras tem praias para todos os gostos

Próxima de Juiz de Fora e longe da agitação do Rio de Janeiro, Rio das Ostras é uma terra que faz as pessoas se apaixonarem. Localizada a cerca de cinco horas de Juiz de Fora, a cidade é um recanto bonito do Rio de Janeiro, tanto pelos seus encantos naturais como pela hospitalidade de sua gente.

A natureza na cidade é composta por reservas de Mata Atlântica e pelo belo litoral do Oceano Atlântico.

Rio das Ostras tem desafios naturais prontos para serem descobertos. O turista ainda pode provar um delicioso cardápio à base de frutos do mar e ver de perto uma das cidades que mais se desenvolveram no país nos últimos anos. O clima, a tranqüilidade, a diversidade de atrações culturais e naturais e as mais belas paisagens são os principais diferenciais da cidade.

HISTÓRIA

Para os navegadores que passavam por lá em meados do século XVI, a região chamava-se Baía Formosa; para os índios Tamoios e Goitacazes, que lá habitavam, chamava-se Rio Leripe – que significa ostra ou molusco grande. A ocupação do local vem de longe, desde a pré-história. Cerca de quatro mil povos indígenas habitavam a região: eram os Sambaquianos, um povo seminômade que vivia da caça e da coleta.

Tendo como principal atividade econômica a pesca, a cidade recebeu o apelido de Terra dos Peixes. Foi também rota de tropeiros e comerciantes que passavam rumo a Campos dos Goytacazes e Macaé. A partir da década de 60, a expansão turística da Região dos Lagos, a construção da Rodovia Amaral Peixoto e a exploração do petróleo foram de extrema importância para o crescimento e o desenvolvimento de Rio das Ostras, que em 1992 conseguiu sua emancipação político-administrativa do município de Casimiro de Abreu.

PRAIAS

São 28 km de litoral fascinante, 13 praias paradisíacas, parques naturais, lagoas, o rio e o manguezal. Seja qual for o estilo do visitante, Rio das Ostras tem uma praia que vai agradá-lo. Praia para quem pratica o surf, para quem gosta de velejar e de um bom vôlei de praia; praia para assistir um magnífico por do sol; tem praia para todos os gostos. Assim é Rio das Ostras: bonita por natureza.

MEIO AMBIENTE

Mas nem só de praia vive a cidade. Ilhas, Lagoas, Rio e Manguezais também fazem parte deste paraíso. A preocupação com o meio ambiente permitiu que Rio das Ostras conservasse a maior parte de suas riquezas naturais. São verdadeiras maravilhas para quem ama e gosta de interagir com a natureza.

A população de Rio das Ostras tem consciência dos atrativos de sua cidade. Junto com a administração municipal, cuidam da preservação desse patrimônio. Foram criados parques naturais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental. O resultado é visível: nas áreas de preservação, os visitantes têm a possibilidade de entrar em contato direto com espécies da fauna e flora, muitas consideradas em extinção.

"JEITO DA ROÇA"

A zona rural de Rio das Ostras reserva grandes surpresas para quem quer desfrutar da natureza exuberante que reúne campo, lagos e um “jeitinho da roça”, tudo isso bem próximo da cidade.

O Circuito Eco-Rural de Rio das Ostras oferece área de lazer, pousadas, pesque-solte, passeios por trilhas ecológicas, restaurantes com comida típica, arvorismo, haras, criação de diversos animais de fazenda e a feirinha que comercializa produtos como geleias, doces, biscoitos, caseiros, queijos, artesanato, licores e funciona na pracinha de Cantagalo todos os fins de semana.

ATRAÇÕES CULTURAIS

Rio das Ostras conta com uma programação variada de eventos artísticos e esportivos, que acontecem durante todo o ano. Grandes festivais como de Jazz e Blues levam até a cidade atrações internacionais. Além disso, há também o Festival de Frutos do Mar, reunindo chefs de todo o Brasil. Outras atrações são shows musicais de estilos que vão do clássico ao popular, eventos de dança e artes cênicas e diversas atividades esportivas, que tornam

Rio das Ostras um bom programa o ano todo.

Casa da Cultura, Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba, Teatro Popular de Rio das Ostras, Centro Ferroviário de Cultura de Rocha Leão e Centro de Formação Artística também fazem parte das atrações. Por meio da Fundação Rio das Ostras de Cultura, a memória da cidade está preservada e os investimentos na formação cultural da sua população não param. A cultura é mais um dos patrimônios de Rio das Ostras.

HOSPEDAGEM

Com estrutura para receber visitantes brasileiros e estrangeiros, a rede hoteleira da cidade oferece um grande número de pousadas e hotéis. Nos últimos anos o setor investiu na qualidade de atendimento ao turista, ampliando e modernizando suas instalações para receber visitantes de qualquer parte do mundo. Rio das Ostras também está pronta para receber a demanda do turismo de negócios, com centros de convenções em diversos hotéis. Trabalhando ou a lazer, não dá para negar que a cidade é um lugar apaixonante.

TURISMO

Uma visita indispensável para quem visita Rio das Ostras é o bairro Costazul. Ponto nobre da cidade e cercado de áreas verdes, o bairro é o lugar mais badalado de Rio das Ostras. Há famílias que curtem a praia, amigos que jogam conversa fora nos quiosques, crianças que brincam nos parques e casais que têm como cenário de seu romance uma paisagem deslumbrante. A orla conta ainda com 15 mil m² de área verde e acessibilidade total.

Por todos os cantos da cidade encontram-se restaurantes e bares com cardápios para todos os tipos de paladar. Pratos à base de frutos do mar são típicos na região, mas o turista tem diversas opções, podendo escolher desde a culinária regional até a sofisticação da cozinha internacional.

Depois de conhecer as belezas naturais, saborear a culinária local e descansar em hotéis e pousadas maravilhosas, o turista pode fazer compras e levar para casa uma lembrança de Rio das Ostras. A cidade tem lojas interessantes a céu aberto, como na Tocolândia em Costazul, e feirinhas de artesanato e souvernirs. O Village das Ostras tem estrutura rústica e é o point do centro da cidade.

Rio das Ostras é assim: sol, mar, verde, muita qualidade de vida e tranqüilidade esperando para receber os visitantes de braços abertos. Impossível não se apaixonar.