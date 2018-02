A essência de tudo é o Verbo (palavra)

"No princípio existia o Verbo (palavra)." "Princípio" aqui significa o inicio de tudo, a origem de tudo. O Verbo cria todas as coisas. Em japonês, o verbo que significa "for-.nar-se" ou "completar-se" é naru, que tem relação com outro verbo, que significa "soar" ou "vibrar" e que também se pronuncia naru (embora o ideograma seja diferente). Podemos, pois, inferir que as "vibrações da palavra" dão origem à manifestação de formas concretas que podemos captar com os olhos físicos.

Exemplifiquemos o fato tomando como base uma xí-cara de chá. Se eu disser que ela surgiu pela concretização das vibrações da palavra, haverá quem conteste: "A xícara foi feita de argila apropriada para cerâmica". Mas é ver¬dade que ela foi feita pelo poder da palavra. Normalmente pensamos que "palavra" seja apenas a que exprimimos oralmente, mas na Bíblia consta que "No princípio existia o Verbo (palavra)". Que significa esta frase?

O Verbo (palavra) existia antes da criação do mundo, quando ainda não havia a Terra, nem o Sol, nem qualquer outro corpo celeste. Ele é o princípio que existia antes de tudo, na essência do Universo. Portanto, não é a palavra proferida pela boca humana, mas uma força misteriosa imanente no Universo que podemos chamar de Deus, ou Grande Vida. E essa força misteriosa, essa Vida suprema e maravilhosa imanente no Universo, emitiu vibrações como as ondas de rádio.

A essas vibrações da Vida damos o nome de "palavra". O mesmo acontece conosco: quando pro-nunciamos palavras, estamos emitindo vibrações da Vida. As vibrações da Vida não precisam necessariamente pas¬sar pelo aparelho fonador. Mesmo ao serem emitidas men-talmente, constituem palavras. Suponhamos que alguém pense em participar da festa do Dia do Trabalho. Mesmo que nada diga, em sua mente forma-se este pensamento, ou seja, ocorre a vibração da palavra dentro da mente. A pala-vra é uma onda vibratória da mente.

"No princípio existia o Verbo (palavra), e o Verbo (palavra) estava com Deus, e o Verbo (palavra) era Deus." () Verbo (palavra) é a Vida suprema que existia no Uni-verso desde o princípio, quando ainda não havia a Terra, nem o Sol, nem qualquer outro corpo celeste. Essa Vida suprema emitiu ondas vibratórias, que se propagaram tais quais ondas eletromagnéticas e possibilitaram a materiali¬zução de elementos. Dessa maneira, gradativamente, for¬mou-se o Universo. Portanto, o Sol, a Terra, os astros, tudo ó materialização das palavras de Deus - das vibrações da Vida. Vibrações da Vida são vibrações da mente.

Não só o Sol, a Terra e outros corpos celestes, mas também todas as coisas são materialização das vibrações mentais: podemos citar, como exemplo, a xícara: o cera-mista desenhou mentalmente um objeto que facilitasse o uto de tomar chá. Ele pensou "vou idealizar uma forma conveniente"; então as suas vibrações mentais, ou seja, as palavras, concretizaram-se em forma de xícara. Tudo que existe é formado pela concretização de ondas mentais.