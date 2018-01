Visita Real

Ex-diretor do Museu Mariano Procópio, Douglas Fasolato, esteve visitando a Casa da Marquesa de Santos no Rio, com a arquiteta paisagista Cristina Castelo Branco, do ISA - UTL, de Portugal, o diretor da Escola de Belas Artes da UFRJ, Carlos Terra, a arquiteta Isabelle Cury, do Iphan, o museólogo Almir Paredes e Carlos Fernando de Moura Delphim, a maior autoridade em jardins históricos do Brasil.

Carnaval em Alta

Agitando o pré-carnaval juiz-forano o projeto musical Guerreiras de Clara já são presença confirmadas para a tarde do domingo, 28 de janeiro na Praça Agassis. Pela primeira vez em seu próprio evento, as Guerreiras se apresentarão com a percussão das mulheres da Oficina Batuquedelas e convidadas muito especiais. A partir das 15h.

Pingue-Pongue

A linda Valentina Francisco, sensação do “The Voice Kids” no ano passado, foi escolhida para cantar o hino nacional na abertura e no encerramento do Rio Open, o maior evento de tênis da América do Sul, que vai rolar em fevereiro, no Jockey Club, no Rio. Além do gogó afinado, Valentina, de 12 anos, manda muito bem no esporte da bolinha amarela.

Bastidores

Rodrigo Janot avisou que tem planos para escrever três livros. O primeiro, mais técnico, sobre compliance. Depois vai lançar um sobre os bastidores do seu período como PGR. E, finalmente, um terceiro livro em que vai justificar o porque de suas decisões mais polêmicas, como a de liberar os irmãos Batista da prisão.

No Rio

A Beija-Flor deu um jeitinho e, depois de 9 anos, volta a ensaiar na Avenida Atlântica, em Copacabana, no domingo, 28 de janeiro. Os desfiles técnicos no Sambódromo da Marquês de Sapucaí foram cancelados em 2018.

Atenção foliões

Letícia Bueno e Clarissa Romancini, criadoras da Marca de fantasias Siricutico, revelam que os adereços e roupas para o carnaval estarão bem luminosos, com purpurina ecológica, saia, óculos, sunga e até cílios com luz de led. Para arrasar!

Corrida pelo Haiti

Vai bombar neste domingo, 28, a partir das 8h, em Matias Barbosa, a Corrida pelo Haiti. A largada será na porta da MultSaúde Benefícios. Na oportunidade terá mesa de café e frutas, pontos de hidratação, sorteio de prêmios e sala de imprensa. A causa é nobre e tem apoio do SIRCOM.

A soberana do Bloco Nega Maria, Sandra Portella hoje no Bar do Léo, às 12h, com a corte de lindas morenas com, Liliane Gonzaga, Fernanda Evaristo, Ju Nega, Vani Pedro, Ivanir Ferreira e Helenise Machado

Márcio Marques (Prêmio Melhores do Ano DR e TVE) estará no domingo arrasando no Bloco Nega Maria, no Bar do Léo

Fazendo pré-carnaval no Muzik direto do túnel do tempo, Guilherme Lawall, Lucas Nunes, Philip Douglas, Eduardo Saleme e Rafael Andrade

No Caminho da roça, os amigos Vera Alice Tam, o suíço Charlie Tam (aniversariando), Eduardo Gomes e Beto Souza

As lindas jornalistas globelezas, Cláudia Mourão, Letícia Duarte, Cláudia Oliveira e Larissa Zimmermann

Na ASE no grito de carnaval da Banda Daki, Fabinho Esteves, Isabelita dos Patins e Palhaço Trombetinha

Comemorando o sucesso da festa Euphorica no Via Brasil, os DJ’s Coldhans Queiros e Dam Maia com o anfitrião Hudsson Lagrotta

Na noite Euphorika na Via Brasil, a embaixatriz Maitê Saint-Clair e do staff da segurança Régis Roma

No Grito de Carnaval da Banda Daki na ASE, Mauro Lipp, Rebeca Feline e Jorge Júnior

Dica da loja M. Marques no Braz Shopping para brincar o carnaval, em produção colorida para Wagner Garcia

No grito de carnaval da Banda Daki, na ASE, o general da banda Zé Kodak, Isabelita dos Patins, Carlos Guedes, Rebeca Felini e Fernando Luís Baldioti

Na União das Cores, Fernando Custódio com os vencedores Monalise Carmo (Rainha dos Passistas) e Jhonny Melo (Rei da Bateira)

FOTOSSÍNTESE

Dinâmico e competente, o Tenente-Coronel Marcellus de Castro Machado, depois de bela passagem por Juiz de Fora, é o novo Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais para a cidade de Passos (MG). Parabéns.

Para o carnaval dos blocos, vários empresários, jornalistas e políticos jovens estarão desfilando no Pagodão dos Clubes dia 8 de fevereiro. A saída será no Parque Halfeld, descendo o Calçadão da Halfeld.

Para o Baile de Banda Daki, dia 8 de fevereiro, às 22h, no Nivershow estão sendo convocados palhaços, colombinas, melindrosas, pierrôs, escravas, odaliscas, barbies, fortíssimas e a corte do Carnaval. Recebendo, o incansável carnavalesco Zé Kodak.

Bombou literalmente na Fazenda Confraria Parque Ecológico e Criativo, em Monte Verde, o evento Mercado Todo Vapor. Pilotada por Miguel Gomes, a promoção teve ‘mix’ de gastronomia, artesanato, moda, música e palestra de Cris Schittini, que falou sobre plantas alimentícias não convencionais (PANC).

Em sua quarta edição, o Blotecário, do simpático Bar Botecário, faz esquema concentra-ma-não-sai, neste domingo, 28, no trevo do Teixeiras. O som fica por conta da cantora Rose Nikkon, às15h.

Usando seu conceito de beleza, o produtor Diley Almeida agendou para 30 de maio, a final do concurso Mr. Juiz de Fora e Miss Juiz de Fora CBN 2018. O nível dos candidatos e candidatas está altíssimo. Será pedreira para o corpo de jurados, no Teatro Solar.

Com seu nome escrito nas estrelas, o empresário Renê Cosac foi homenageado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais com a “Medalha Desembargador Hélio Costa”. A solenidade foi em Bicas.

Juntando beleza que domina o mercado da moda em Juiz de Fora, Larissa Bruna e Luan Ottoni Lokkerbol são os rostos mais bonitos da cidade atualmente.

Bola Branca: Para os blocos animados que tentam salvar o carnaval de Juiz de Fora, que já foi o 2º melhor do país.

Bola Preta: Para o descaso das autoridades com a segurança em Juiz de Fora.

Para o Bloco Nega Maria da cantora Sandra Portella no domingo, 28, no Bar do Léo, os talentosos músicos estarão vestindo figurino by Márcio Marques.

Na Camicado fez sucesso esta semana a Cozinha da Paty, com o ‘Workshop’ gourmet tendo como realce, a quiche de alho poró com ricota de carne com brócolis.

Será neste domingo, 28, no Parque da Lajinha, uma manhã de relaxamento com a instrutora de yoga Simone Santos e exercícios de constelação familiar com Aline Brügger.

O empresário Ramirez Aguiar, agora em voo solo avisa ao colunista que a reabertura da Danceteria Trend será em março. Vai bombar e, a convite dele, reuniremos os ‘bunitus’ da cidade e região.

Para curtir: “ Enquanto houver flores amarelas, nada de ruim pode me acontecer”. Bom dia!