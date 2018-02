O Feng Shui garante a Prosperidade?

Certa vez me ligaram perguntando se eu dava consultoria em Feng Shui e se eu garantia o resultado. Se com o Feng Shui a pessoa passaria a ter prosperidade.



A resposta, de pronto foi: sim e não!



– Como assim, sim e não?



– Sim, dou consultoria e não, não garanto o resultado.



– Mas como assim não garante o resultado? – interpelou, em um misto de incredulidade e indignação, continuando:



– Mas aí não acha que é muita picaretagem?



E desligou o telefone aparentemente chateada e sem me dar tempo de explicar.



Então esse artigo hoje é em sua homenagem, pessoa chateada. Ah... e não desligue o jornal na minha cara antes de ler até o fim, por favor.



O Feng Shui é uma arte milenar chinesa que busca harmonizar a energia dos ambientes. Trata a casa como um ambiente vivo e, como tal, tem que estar saudável, pois sua saúde interage com a saúde de seus habitantes.



O Feng Shui é como se fosse uma acupuntura do espaço: faz ajustes para promover a circulação das energias benéficas e bloquear as energias contrárias.



Fazendo uma analogia: Imagine que você tenha que atravessar cotidianamente um salão de um lado ao outro, mas ele está com água até a altura de seu pescoço...



É possível atravessar esse salão? Provavelmente, sim.



Mas não seria mais fácil se retirássemos a água?





Harmonizando as energias



Essa é a proposta do Feng Shui: harmonizar os ambientes, através de técnicas específicas para que cada um tenha a energia correta.



Voltando à analogia: é possível tirar a água do salão... Mas esse simples fato garante que você vai chegar ao outro lado?



Ou, melhor, depois de retirada a água do salão, o que seria necessário para que você chegasse ao outro lado?



Uma dica: se a pessoa ficar parada, ela chegará lá?



Será que se chegaria a algum lugar preparando o ambiente, deixando-o harmônico e propício e, no fim das contas, não caminhando por ele?



Outra questão: o Feng Shui fala de um ciclo, onde um aspecto da vida alimenta o outro. Nesse sentido, a prosperidade não seria algo que surgiria do nada e nem, muito menos, daria para ser trabalhada como um elemento isolado.



Mas a prosperidade é construída por aspectos anteriores como: senso de missão, vocação, trabalho, conhecimento, família... E alimenta coisas como sucesso, relacionamento, frutos...



Tudo está interligado. Tudo se alimenta e é alimentado por tudo.



Assim, o Feng Shui é, sem dúvida, uma ótima ferramenta para harmonizar os ambientes. Ele traz chaves que podem ser aplicadas para abrir diversas portas na vida, mas, me responda você:



– Você acha que o Feng Shui “garante” o resultado?





OS OITO ASPECTOS DA VIDA



O Feng Shui visa, através de técnicas específicas, harmonizar os oito “guás”, ou aspectos da vida:





TRABALHO: comumente conhecido como trabalho, esse guá relaciona-se à vocação do indivíduo, sua missão na terra. Aquela função com a qual cada um, ao se identificar, trará à terra o melhor de si.



ESPIRITUALIDADE: também conhecido como o guá do conhecimento, aqui se destaca a importância de que para potencializarmos nossa missão devemos entender que não inventamos nada sozinhos, mas que devemos buscar suporte no conhecimento e espiritualidade.





FAMÍLIA: o guá da família diz que é necessário estarmos enraizados em valores firmes para podermos crescer e nos desenvolvermos.



PROSPERIDADE: aqui fica claro que a prosperidade é fruto dos elementos antecedentes. É quando se dá forma ao que foi construído.



SUCESSO (ou fama): por paradoxal que pareça, a fama pode ser negativa. Se tudo foi construído de forma errônea, que fama teremos? Mas, mesmo a fama positiva é um elemento que tem que ser vivenciado e trabalhado para podermos torná-la proveitosa.





RELACIONAMENTOS: aqui se tratam tanto os relacionamentos pessoais quanto os profissionais. Há a aplicação de técnicas específicas para o bom desenvolvimento do relacionamento, possibilidade real de entrega e recebimento de energia.



CRIATIVIDADE: esse guá fala dos frutos concretos gerados depois de todo esse ciclo e de como lidar com os frutos.



AMIGOS: também conhecido como o guá dos mestres, observe que esse é o último guá. Tudo o que se havia de fazer foi feito, agora é hora de analisar e se preparar para iniciar um novo ciclo. O papel dos amigos aqui é exatamente a sinceridade para poder apoiar, apontando o que foi bom, reforçando, e mostrando o que foi ruim, dando a oportunidade de melhoria.







