COMO O ESPAÇO INFLUENCIA NO RELACIONAMENTO

Existem umas frases de efeito que à primeira vista fazem todo o sentido.



No campo do relacionamento, então, vão desde estrofes vindas do sertanejo apaixonado até aquelas de um relacionamento mais bandido, mais funk.



Alguns ditados sobre relacionamentos são verdadeiras pérolas filosóficas. Veja, pois, a profundidade dessa:



“Prefiro os cachorros às pessoas”.



E ao se indagar o por quê, a resposta vem na ponta da língua:



Porque os cachorros estão sempre de bem contigo... Você pode chegar em casa de mau humor que mesmo assim eles querem te agradar, vêm te fazer um afago... Estão contigo para o que der e vier... Parece que nunca guardam mágoas, mesmo que o maltratemos ocasionalmente... Eles são extremamente fieis e nunca nos magoam.



Realmente, olhando assim, a coisa faz um aparente sentido. Mas olhando com um pouquinho mais de atenção, observa-se que, para o bom relacionamento, o tolerante, pacífico, amigável, compreensivo, amoroso tem que ser outro. Eu posso fazer o que quiser, mas o outro é que tem que me aceitar do jeito que sou... Como os cachorros fazem.



Aí realmente é mais fácil se relacionar. Eu não preciso me modificar, posso errar, afinal, errar é humano. Mas não tolero que o outro reaja negativamente às minhas indisposições.



Mas se o outro também preferir sejamos cachorros, não acha que isso pode dar a maior cachorrada?



Há, então, uma outra frase de efeito sobre relacionamentos. Essa, aparentemente, mais altruísta:



“Fiz de tudo por aquela pessoa mas ela não quer nada comigo”.



Espere aí... se fez TUDO pela OUTRA pessoa, está reclamando de quê? Ou no fundo, no fundo, fez é por você mesmo?





O QUE DIZ O FENG SHUI?



Nas minhas consultorias de Feng Shui (arte chinesa de harmonização das energias dos ambientes), potencializar o guá do relacionamento é uma das questões mais abordadas.



E recorrentemente as queixas e pedidos me fazem lembrar das duas frases expostas anteriormente. Querem desenvolver a energia do relacionamento, mas esperando que

o outro seja quase um “cachorro ideal”.



Quando ouço esses questionamentos me seguro para não falar “procure a tenda ao lado, esse negócio de trazer a pessoa amada não é com o Feng Shui”.



O Feng Shui encara o relacionamento como uma forma de aprimoramento e evolução pessoal.



Os relacionamentos acontecem de forma positiva quando estamos fieis e seguros dos nossos próprios valores e podemos olhar o mundo através da ótica de outra pessoa.



A conexão a pessoas e às oportunidades por elas proporcionadas é então denominada relacionamento.



Relacionar-se não significa aqui depender de estima e ajuda exteriores, mas saber converter a experiência compartilhada com o outro em entendimento de si, da vida e do mundo.





RELACIONAMENTO É BASE, É CHÃO, É TERRA



No Feng Shui, o relacionamento (ou associações) está ligado ao trigrama K’un (terra), indicando que é preciso desenvolver adaptabilidade, receptividade e apoio ao próximo.



Está atrelado tanto com relacionamentos amorosos quanto com amizades profundas.



No que tange à arquitetura, o Feng Shui tem alguns preceitos que devem ser seguidos para ativar o espaço do relacionamento, tornando-o mais fluido e produtivo. A localização desse espaço deve ser descoberto por meio da aplicação do “Ba Guá” (mapa que mostra aonde seria cada um dos guás dentro da casa).



A ativação pode se dar tanto por meio das cores, formas, objetos e referências ao elemento terra, quanto às referências do elemento Fogo (elemento que alimenta a Terra no ciclo do Feng Shui).





FENG SHUI NA DECORAÇÃO







Amarelos e tons terrosos



O amarelo e os tons terrosos são as cores mais indicadas para ativar o Guá do Relacionamento.



Quadros com imagens do casal ou do relacionamento que você idealiza também alimentam essa energia.









Objetos em pares



A disposição de objetos em pares ajudam a harmonizar e potencializar a energia da área do Relacionamento.









Cores e formas



Os tijolinhos (remetem à terra), o formato quadrado dos sofás, os amarelos e os tons de terra são favoráveis ao Guá do Relacionamento.







Energia Auxiliar



O fogo, o vermelho e o rosa, são cores do elemento Fogo, que fazem parte do ciclo de criação da Terra e são, portanto, favoráveis ao Relacionamento, trazendo um calor e aconchego extras.





MAIS DICAS



Para mais dicas e informações: facebook.com/fengshuidefinitivo

(32) 99103-1405