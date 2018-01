Vermelho é a cor do sucesso

Já abordamos os aspectos físicos e científicos das cores, demonstrando que cada uma, com seu comprimento de onda específico, pode alterar os ânimos, aumentar o nível de concentração, trazer tranquilidade ou agitar.

Nessa semana vamos mostrar que a relação da influência das cores é tratada milenarmente.

Os antigos chineses desenvolveram, através da observação profunda da natureza, uma arte de harmonização de ambientes conhecida como Feng Shui.

Essa palavra tem origem onomatopéica e representa o som de duas forças primordiais da natureza: o vento (que para eles soprava fazendo ffffeng), que era a força do movimento, da mudança e a água (que tinha o barulho shui) que mostrava a força da estabilidade e da conservação. Se essa arte fosse brasileira provavelmente se chamaria Fuuu Chuá.

Para eles, essas duas forças teriam que se interpor constantemente e de maneira harmônica para que a evolução natural da vida seguisse seu curso.

Essa justaposição de forças opostas era, inclusive, a base da vida e se manifesta em todo o universo de formas variadas: dia e noite, verão e inverno, masculino e feminino, luz e sombra, Yang e Yin.

O princípio do Feng Shui, como arte de harmonização de ambientes teria como princípio, então, circular as energias da casa adequadamente, permitindo a entrada e manutenção das positivas em cada canto (guá) e a dissipação das negativas para beneficiar os usuários da casa.

Os benefícios do Feng Shui para a casa são análogos aos benefícios da acupuntura para o corpo.

A função do consultor de Feng Shui seria detectar a característica e necessidade energética de cada ambiente e propor ações pontuais em cada um deles, melhorando o imóvel como um todo.

O correto posicionamento dos móveis, a utilização de plantas e objetos adequados, o uso das cores apropriadas, entre outros aspectos, seriam elementos contribuintes para a saúde da casa e, respectivamente, de seus moradores.

OS 5 ELEMENTOS

Para o Feng Shui, existem cinco forças primordiais da natureza: o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira.

Cada uma dessas forças teria características e vibrações específicas que alimentam aspectos das diferentes nuances da vida: missão, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamentos, criatividade, amigos.

Dentro desses oito aspectos, o sucesso seria um deles. E, para os chineses, não seria a primeira coisa a ser alcançada, mas seria fruto do desenvolvimento de outras anteriores.

Mas também o sucesso não seria o fim da jornada, pois traria desdobramentos, sendo apenas um momento, que precisaria estar em constante reciclagem e reconstrução.

O elemento relacionado ao sucesso é o fogo, verticalizante, brilhante, vermelho. Por isso, esse elemento e sua respectiva cor alimentariam o sucesso. Da mesma forma, o formato triangular.

A Madeira é um elemento que colabora para alimentar o Fogo. Assim, os formatos retangulares, a cor verde e elementos de madeira seriam bons para o guá do sucesso.

Em contrapartida, a Água e os elementos relacionados a ela (azul ou preto, objetos de formato amebóide) seriam negativos para esse guá.

DICAS DE DECORAÇÃO

Conheça, a seguir, algumas dicas de decoração para ativar o guá do sucesso segundo o Feng Shui.



As lareiras, obviamente, se relacionam com o Fogo, elemento que ativa o Guá do Sucesso. Para quem não gosta da fuligem ou do trabalho de cortar a lenha, há lareiras modernas 3D ou à base de fluídos.



Elementos de Madeira também colaboram para alimentar o Guá do Sucesso, pois contribuem para a energia do Fogo.



A cor vermelha é uma ótima opção para ativar o Guá do Sucesso, visto que tem relação direta com o Elemento Fogo. Aplicada na medida certa, leva um charme extra para os ambientes.



Quadros ou gravuras relacionados com aquilo que você considera ser o sucesso também ajudam a alimentar a energia desse Guá



