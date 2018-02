O Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, existente há mais de 20 anos, é conhecido por 46% da nossa população, cumprindo o papel de uma verdadeira Escola sem Paredes. Com ações de mobilização comunitária, sua programação foi licenciada para a veiculação em emissoras da Europa, África, Estados Unidos, Ásia e América do Sul. O Canal tem uma preocupação dominante com a formação social dos jovens, trabalhando nas áreas do empreendedorismo, lideranças e produção audiovisual, dando apoio a projetos em escolas e espaços comunitários, além de produção de peças que podem ser veiculadas no próprio Canal.



O Canal Futura, que tem como gerente geral João Alegria, é um projeto de comunicação único no mundo. Criado em 10 de setembro de 1997, caracterizou-se por quatro grandes objetivos nos seus saberes e fazeres: formação educacional da população, espírito comunitário, pluralismo e ética.



O sinal do Futura é captado em todo o Brasil através de antenas parabólicas digitais e de canais de operadoras de TV por assinatura, além de canais de suas afiliadas na TV aberta em algumas localidades do país. A programação, levada ao ar no canal 87, disponível para 60 milhões de brasileiros, cobre todo o território do país e ainda tem o reforço de uma rede de televisões universitárias, que enseja programas locais.



O modelo de produção adotado pelo Canal é de terceirização, contratando produtoras que contribuam criativamente para a realização dos programas. O Futura é mantido financeiramente por parceiros mantenedores, tais como CNI, Fiesp, Sistema Firjan, Fundação Bradesco, Fundação Itaú Social, Fundação Vale, Rede Globo, Sebrae, Turner/CNN e Grupo Votorantim.



Existe uma preocupação central com os cuidados relativos à língua portuguesa. Sua meta é que todas as produções exibidas possam ser vistas e utilizadas pelo mais amplo leque de pessoas. A Série Identidade Brasil, que eu tenho a honra de apresentar, em âmbito nacional, com a chancela do Centro de Integração Empresa Escola - Rio , apoio do Bradesco e realização Aldebaran Escritório Cultural - Planejamento, conteúdo e mídia, tem os programas gravados na Academia Brasileira de Letras, com um alto nível de entrevistados. Os assuntos que tratamos se referem, basicamente, à Educação, Cultura, tecnologia e Inovação, fazendo do programa uma nova referência para professores e alunos das universidades, escolas técnicas e demais instituições de ensino, além de alunos que ingressam em programas de estágio através do CIEE-Rio.



Esperamos que a Série Identidade Brasil, com um programa semanal inédito, às segundas-feiras, 17h30, e quatro repetições em diferentes dias e horários, através dos meios multitelas e canais onde o FUTURA está presente, atenda aos objetivos propostos e alcance o êxito desejado.

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, Doutor Honoris Causa da UNIRIO e Presidente do CIEE/RJ