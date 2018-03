Edital oferece 54 vagas para a Moradia Estudantil da UFJF

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Juiz de Fora (Proae/UFJF) divulgou o Edital nº 01/2018, voltado para seleção de 54 estudantes, regularmente matriculados nos cursos de graduação, na modalidade presencial, para preenchimento das vagas abertas na Moradia Estudantil, no campus Juiz de Fora.



Serão disponibilizadas 32 vagas para o público feminino e 22 para o público masculino, distribuídas nos dois edifícios da moradia. As vagas são destinadas a candidatos cujo grupo familiar não resida em Juiz de Fora, visando proporcionar aos alunos que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica melhores condições de permanência na Universidade, por meio do acesso à moradia estudantil.

COMO SE INSCREVER



Os estudantes interessados em concorrer às vagas abertas têm até as 17h do dia 23 de março (sexta-feira) para se inscrever. O processo será feito exclusivamente via Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga). Os usuários devem acessar a plataforma e clicar no ícone “Apoio Estudantil”; em seguida, escolher a opção “Inscrição Moradia Estudantil”; ler as informações com atenção, e clicar no campo “li e concordo”.



Os alunos que já possuírem avaliação socioeconômica do sistema de fluxo contínuo concluída e no prazo de validade não precisarão apresentar nova documentação, devendo apenas realizar a inscrição, no Siga, pelo ícone “Moradia Estudantil”.



Já aqueles que não passaram por avaliação socioeconômica ou ainda não foram reavaliados no sistema de fluxo contínuo deverão seguir os procedimentos descritos na Portaria nº 01/2018 disponível no site da Proae.

QUEM PODE CONCORRER?



Podem se inscrever alunos que estejam regularmente matriculados em curso de graduação presencial, no campus-sede; também é preciso possuir renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita; além de ter grupo familiar de origem residente em município diferente do Campus de Juiz de Fora; e não ter concluído outra graduação.

FIQUE LIGADO



Os alunos que não estiverem visualizando o ícone do Apoio Estudantil no Siga deverão solicitar a inclusão deste por meio do email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , respeitando os prazos contidos no edital.



O resultado da avaliação socioeconômica e os prazos para entrega de documentação pendente e/ou complementar deverão ser acompanhados pelo Siga, no ícone “resultado”. Caso os prazos de entrega de documentação não sejam cumpridos, o estudante será desclassificado.



O selecionado para ocupar a vaga na Moradia Estudantil também terá direito ao auxílio alimentação. Já aquele que ocupar a vaga e estiver recebendo auxílio moradia e/ou auxílio transporte terá os auxílios cancelados imediatamente.

CRITÉRIOS



A seleção será baseada na classificação socioeconômica do grupo familiar dos inscritos no edital, conforme avaliação socioeconômica realizada pela Proae. A classificação para o acesso à moradia estudantil será definida pela ordem dos seguintes critérios:



- Perfil socioeconômico do grupo familiar;



- Renda per capita menor;



- Maior distância da residência do grupo familiar em relação à Juiz de Fora.



Os critérios de desempate obedecerão às situações estabelecidas no Regulamento Geral da Moradia Estudantil.

RESULTADOS



O resultado parcial para ocupar as vagas da será divulgado no dia 16 de abril (segunda), na página da Pró-reitoria; já o resultado final será divulgado no dia 26 de abril (quinta), também no site da Proae.



Os recursos deverão ser impetrados em formulário próprio, disponibilizado online, e entregues na sede da Proae durante o horário de funcionamento. O prazo para interposição de recurso será entre os dias 20 (sexta) e 23 (segunda) de abril. O resultado final do recurso será divulgado no dia 26 de abril, na página da Pró-reitoria.

REUNIÃO DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS



A reunião para ocupação das vagas - ainda a ser agendada - possui caráter eliminatório e a não participação implicará na desclassificação do aluno selecionado. Serão convocados para a reunião os 54 primeiros classificados e a distribuição dos aprovados nas vagas da moradia estudantil, nas respectivas residências, será feita por sorteio, que irá indicar a residência e o quarto que o estudante irá ocupar.



O sorteio será realizado pela Coordenação de Moradia Estudantil. Aquele que não ocupar a vaga para a qual foi sorteado, conforme estabelecido no Regimento da Moradia Estudantil, perderá o direito à mesma. Após o sorteio os contemplados deverão assinar o Termo de Ocupação, quando receberão as chaves se seus quartos.

Fonte: Assessoria