Chuvas deverão diminuir em Juiz de Fora e região ao longo dos próximos dias

Após um final de semana chuvoso e com diversas ocorrências de alagamentos e deslizamentos, Juiz de Fora e região podem esperar por um clima mais firme e com redução das chuvas. As informações foram confirmadas pelo meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Luiz Ladeia.

A perspectiva é de que nos próximos dias ocorra uma diminuição de atividade nas áreas de instabilidade sobre a região Sudeste. Luiz explica que “durante o último mês um grande fluxo de umidade vinda da bacia amazônica alimentou os índices de umidade de Minas em função da elevação das temperaturas. Esse fluxo começa a perder força e com isso a expectativa é de que as chuvas reduzam.” conclui.

Nesta semana, por exemplo, até quinta-feira, 15, não são esperadas precipitações e o céu ficará nublado ou parcialmente nublado. As temperaturas poderão variar entre mínimas de 18°C e máximas de 29°C.

A partir da sexta-feira, 16, e durante o final de semana podem ocorrer chuvas isoladas, devido a presença de umidade, que apesar de diminuir, ainda permanece na atmosfera da região. Entretanto, Ladeia ressalta que “as chuvas que poderão ocorrer serão mais fracas e pontuais e que, além disso, ao longo dos dias pode ser aguardado sol entre nuvens”.

Uma mudança mais significativa no clima poderá ser observada a partir do dia 20 de março quando as temperaturas em Juiz de fora e região começarão a cair durante as madrugadas. O fato ocorrerá devido a circulação de massas de ar frio, uma redução maior na umidade e nas chuvas, além do início do outono.