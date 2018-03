Especialista alerta sobre risco de doenças durante período chuvoso e enchentes

Juiz de Fora foi atingida por uma forte chuva na última semana. A precipitação com um volume intenso em um curto espaço de tempo foi considerada uma das maiores dos últimos anos. O nível do Rio Paraibuna estava em 3m29, sendo que entre a meia noite e 3h da manhã desse domingo, 11, o curso d’ água subiu quase dois metros.



Até o momento, a Defesa Civil registrou 85 ocorrências, sendo 30 na zona Sudeste, 20 na Leste, 15 na Norte, nove na Nordeste, cinco na Oeste, três no Centro e na Sul. Os atendimentos do final de semana estão relacionados a ameaças e deslizamentos de taludes, trincas e infiltração em pisos, enxurradas, alagamentos, rua danificada, ameaça e quedas de árvore. Cerca de 30 pessoas foram desalojadas como medida preventiva devido aos deslizamentos de taludes nos bairros Bela Aurora, Filgueiras, Santo Antônio, e Nossa Senhora de Lourdes. O serviço social da Defesa Civil realizou o atendimento a estas pessoas, que no momento estão acolhidas nas casas de familiares e amigos.



Chuvas em excesso não só significam transtornos e tragédias, mas também a problemas graves de saúde. O contato com água contaminada pode levar a doenças, que, em muitos casos, podem demorar dias para que os primeiros sintomas apareçam. Portanto, os cuidados com a saúde devem ser redobrados quando a incidência de chuvas é maior.

TRANSTORNOS COM A CHUVA

A família da Jacileia Frizeiro Gomes, moradora do bairro Democrata, zona Noroeste, já perdeu móveis e roupas com a chuva em anos anteriores, por isso desenvolveu estratégias para lidar com a água. Porém, a precipitação do último sábado, 10, foi tão forte, que o plano não funcionou. “A nossa casa é a primeira [da rua] e, por isso, é a mais baixa e perto da ponte do Córrego dos ingleses. Desta vez, a água entrou em cinco casas”, disse Jacileia. “A gente tem quase nada de madeira, após perder guarda-roupas e cômodas. As camas são de tubo e quando chove, tem que correr para tirar o colchão. Como não tem guarda-roupa, instalamos prateleiras no alto”, acrescentou.



A moradora afirmou que na manhã desse domingo, 11, ela mediu e constatou que a água subiu cerca de 1m10. Ela e sua família iniciaram a limpeza na casa no domingo e até a hora do almoço dessa segunda-feira, 12, eles não tinham terminado. “Eu moro em cima da casa da minha mãe e estou limpando a casa desde domingo bem cedinho. É muita lama, que fica agarrada no chão e suja a parede. Eu limpei o fogão com uma máquina de água a jato, porque tinha muito barro. Agora, terei que chamar uma pessoa para desentupir. A geladeira, que fica em cima de uma base de ferro com 50 cm de altura, eu também já limpei e joguei fora os alimentos que estavam guardados”, relatou a Jacileia. “Além disso, tive que jogar fora também algumas vasilhas que estavam em cima da mesa da cozinha, que também tiveram contato com água por conta da altura que ela subiu. É preciso usar muito cloro e água sanitária para desinfetar tudo A gente lava até papel. Uma pasta de documentos, que estava em cima de uma prateleira com mais de um 1m de altura, ficou molhada”.



No sábado, relembrou Jacileia, a água batia na altura de seu estômago. “Minha mãe estava sozinha e o marido desceu e a levou para a nossa casa. Minha filha e eu estávamos retorno de um casamento, no qual ela foi madrinha. Para entrar em casa, tivemos que atravessar a água que estava na altura do estômago. Minha filha tomou banho com bastante sabão e esfregou o corpo com bucha. Depois, ela ainda passou um hidrante corporal”, contou.

ORIENTAÇÃO

O infectologista Rodrigo Daniel de Souza destacou que são várias patologias que pode ser transmitidas com o contato ou ingestão de água contaminada. As principais são: leptospirose, hepatite A e verminoses. “Começa com um quadril febril. Depois pode surgir dor no corpo associada a vômito ou diarreia”, apontou o especialista sobre os sintomas.



Apesar de parecer uma orientação ingênua, o médico disse que é muito importante que as pessoas evitem o contato com a água. “Caso tenha ocorrido, ficar vigilante em relação ao aparecimento de algum sintoma. Se surgiu algum, procure imediatamente um médico e relate que teve o contato com a água”, ressaltou.



Ele também afirmou que não há remédios que façam que a pessoa não tenha a doença após o contato. “Lave com muita água e sabão e fique alerta para surgimento de algum sintoma, principalmente em relação à leptospirose em locais que haja infestação de ratos”, ponderou.



O infectologista também orientou sobre a limpeza do local atingido pela água. “Use água sanitária, pois ela vai desinfetar o ambiente e ser responsável por matar boa parte dos germes que podem está no local. Já os alimentos que tiveram contato com água devem ser desprezados. Utilize luvas e galochas para que você não tenha contato com a água sanitária, barro e com os resíduos que ficaram”, afirmou Souza.

CONFIRA ALGUMAS DOENÇAS E SINTOMAS NO QUADRO ABAIXO: