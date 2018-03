Polícia Civil prende autor de estelionato à casa de festas em Juiz de Fora

A Polícia Civil apresentou na última sexta-feira, 9, um estelionatário, responsável por aplicar golpes em fornecedores de gêneros alimentícios, principalmente cerveja, se passando por funcionário de uma grande empresa de festas na cidade.



Segundo o delegado Carlos Roberto da Silveira Costa, chefe do 4º Departamento de Polícia Civil de Juiz de Fora (4º DEPPC), a investigação começou após recebimento de um telefonema da proprietária de um estabelecimento que trabalha com festas, informando que estava sendo vítima de um estelionatário. Ela relatou que uma pessoa havia encomendando mercadorias, principalmente cerveja, em nome do seu estabelecimento, e que tinha acabado de dar um golpe em determinado local. “Imediatamente eu conversei com o inspetor geral, Magno Tavares dos Reis e com o investigador, Eduardo Furtado Oliveira, que atuam no setor de inteligência do departamento. Então eles saíram para tentar localizar e apurar os fatos, conseguindo localizar o carro utilizado pelo criminoso. Na quinta-feira, 8, foi possível localizar o autor e ele foi preso em flagrante”, afirma.



Segundo o autor, ele já trabalhou como segurança em eventos nos quais o Buffet também trabalhava e sabia que na firma tinha um funcionário com o nome de Luciano. Portanto, ele usava esse nome para encomendar essas mercadorias.



Com as informações recebidas pela polícia, a 3ª Delegacia deu prosseguimento nas investigações e diligências, prendendo o autor em flagrante.

MODUS OPERANDI



O investigado, ciente de quem eram os fornecedores do estabelecimento de festas, ligava para os mesmos se passando por funcionário, encomendava a mercadoria e mandava alguém buscá-la.



Quanto à sua forma de agir, o delegado Rafael Gomes, responsável pela 3ª Delegacia, esclareceu os fatos. “Após uma troca de informações com a equipe do 4º Departamento, tomamos conhecimento que esse indivíduo havia novamente se passado por uma pessoa chamada Luciano, que trabalharia inclusive nesse Buffet de festas, encomendando uma grande quantidade de cerveja, e que essa mercadoria seria entregue no bairro Cerâmica. Uma equipe se deslocou até a localidade e obteve êxito em localizar o indivíduo e apreender essa mercadoria. Ele sempre agia da mesma forma, se passando pelo funcionário desse Buffet, e pedia sempre que um fretista entregasse as mercadorias no mesmo bairro”, esclareceu o delegado sobre o modus operandi do suspeito.



Foi dado voz de prisão em flagrante para homem, que foi conduzido até a delegacia, onde teve seu flagrante ratificado pelo crime de estelionato. “Na manhã de sexta-feira foi dado continuidade as diligências e apuramos, através do serviço de inteligência do departamento, em conjunto com a Regional, que esse indivíduo haveria vendido 60 fardos de latas de cerveja para uma distribuidora situada no bairro Bairu. A equipe de policiais foi no local e obteve êxito em localizar e apreender esses fardos, que serão restituídos à última vítima”, disse o delegado.



No local, os investigadores se depararam também com cigarros do Paraguai, razão pela qual o responsável pelo estabelecimento responderá pelos crimes de receptação e descaminho.



Segundo Costa, o prejuízo causado pelo estelionatário, a princípio, é de quase R$8 mil, fora as outras vítimas que a polícia ainda está levantando. “A última encomenda que ele fez ficava em torno R$3.900”, afirmou. Conforme o chefe do 4º Departamento, três vítimas já foram ouvidas, mas pode haver outras pessoas lesionadas.



Gomes orientou que é necessário que, em contatos telefônicos, ainda que se trate de uma grande empresa, seja verificado a identidade daquele que está requisitando algo junto com o responsável da empresa, “porque é fácil um indivíduo se passar por outro pelo telefone. Por isso, é preciso ter cautela para não ser vítima de golpes”, finalizou.

