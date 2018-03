Pacientes reclamam da infraestrutura da UBS do bairro Grama

A situação precária da estrutura física da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Grama, região Nordeste, tem chamado atenção dos moradores do entorno. Conforme os relatos, o prédio apresenta uma série de problemas, como lajotas quebradas, goteiras e outras situações que dificultam o atendimento prestado à população.



Segundo a presidente da Associação de Moradores do Grama, Fabiana Alvim, o problema da unidade - que recebe pacientes de outros sete bairros - é antigo e se intensifica ainda mais no período chuvoso. “A infraestrutura é muito antiga e não suporta o atendimento. Essa reclamação já se arrasta há anos e ninguém faz nada. A laje da UBS está com rachaduras, quando chove o paciente precisa ficar com o guarda-chuva aberto dentro do prédio. O temporal que caiu de quarta-feira, 7, para quinta, 8, alagou a unidade e impossibilitou atendimento da comunidade”, disse.



Fabiana também conta que a Secretaria de Saúde (SS) prometeu reformar a unidade, mas o projeto ainda não saiu do papel. “Inclusive, a secretaria iria utilizar parte do Centro Comunitário para montar alguns consultórios médicos, porém, até agora nada foi feito”, afirma.

NOTA DA PREFEITURA



Em nota, a Secretaria de Saúde informa que a unidade teve suas portas fechadas na quinta-feira, 8, por conta da entrada de água nos ambientes internos. O reparo do espaço afetado pela chuva foi realizado e a unidade reabriu na sexta-feira, 9, tendo o funcionamento normalizado.

A pasta também afirma que “o novo projeto arquitetônico da UBS já está concluído e a reforma está em fase de licitação. Ademais, algumas mudanças já foram realizadas e a licitação para a compra do mobiliário foi concluída”.