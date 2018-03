Defesa Civil registra quedas de muros, infiltrações e ruas danificadas com chuvas das últimas horas

A Defesa Civil divulgou na manhã desta sexta-feira, 9, o balanço de ocorrências devido às chuvas nas últimas 16 horas.

Das 18 horas desta quinta-feira, 8 até às 10 horas desta sexta-feira, a Defesa Civil recebeu 11 chamados, sendo 4 na Região Sudeste, 3 no Centro, e 1 nas Regiões leste, Oeste, Sul e Nordeste, cada uma.

As ocorrências foram relacionadas à queda de talude e muro, infiltração em parede, infiltração em piso, infiltração em muro de contenção, trinca em parede, rua danificada, ameaça de queda de muro de divisa, e ameaça de queda de talude.

Os atendimentos que tiveram destaque foram um escorregamento de talude e uma queda de muro. Na Rua Nilza de Lourdes fortes, no Retiro um barranco caiu em um escadão, que ficou sem acesso. Lá, uma casa foi atingida e interditada parcialmente. A ocorrência foi encaminhada para a Secretaria de Obras realizar a desobstrução do escadão.

Já na Rua da Fé, na Vila Olavo Costa, atendido um muro de contenção caiu e atingiu as paredes dos fundos de uma residência de dois pavimentos. A casa também foi interditada parcialmente como medida de prevenção. Ambas as ocorrências não tiveram desalojados pois as interdições foram parciais.

A média de chuva registrada nas últimas 24 horas foi de 12,48mm, sendo 46,85 mm, na Represa. O acumulado das chuvas neste mesmo período foi de 137,37mm.

Um novo boletim poderá ser lançado durante o período da tarde de hoje.

Fonte: Assessoria / PJF