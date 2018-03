Defesa Civil recebe 11 chamados de ocorrências devido às chuvas

A Defesa civil divulgou nesta quinta-feira, 8, as ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas.

Foram recebidos 11 chamados, sendo cinco na região Leste, quatro na Nordeste, uma na Norte e uma na Sul. Foram três escorregamentos de talude, dois alagamentos, e outras situações registradas, como trinca em parede, infiltração em piso, reavaliação e orientação técnica preventiva.

Um alagamento aconteceu na Rua Diva Garcia, no Linhares, onde o serviço social da Defesa Civil realizou o atendimento no local. Os escorregamentos aconteceram na Travessa José Teixeira, no São Benedito; na Rua Verde Vale, no Vale do Amanhecer; e na Rua Eurico de Melo, no Aracy. As outras ocorrências não tiveram destaque.

O acumulado de chuva registrada nas últimas 24 horas foi de 138mm, sendo 50.05mm, no Santa Rita de Cássia; 45.65 mm, na Represa; e 15.82 mm no Nova Era.

Fonte: Assessoria / PJF