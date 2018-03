Conselho Central Diocesano faz apelo por doações de barras de chocolate para campanha de Páscoa

A pouco de mais de uma semana para o fim, a campanha “Páscoa Solidária” do Conselho Central Diocesano da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) em Juiz de Fora, ainda está longe de atingir a meta. Segundo os organizadores, apenas 60% do estipulado para confeccionar 500 ovos de chocolate e distribuir para famílias assistidas pela entidade foi cumprido.



“A nossa expectativa, inicialmente, era arrecadar cerca de 100 barras de chocolate de 1kg para produzir os ovos. Porém, ainda estamos com a meta abaixo do esperado, e como medo de não conseguir atingi-la”, disse Ane Elyse Fernandes, coordenadora do Departamento de Comunicação do Conselho.



O objetivo da iniciativa é arrecadar barras de chocolate de 1 kg, de qualquer marca, para produzir os ovos, que serão entregues às famílias atendidas pela SSVP. “São pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, oriundas de diversos bairros da cidade. A SSVP tenta ajudar na medida do possível, auxiliando com cestas básicas, na procura do emprego e na educação das crianças”, afirma Ane Elyse. “A Páscoa é um período importante para distribuir esperança e ajudar o próximo”, acrescenta.



As doações podem ser entregues das 7h às 19h, na sede do Conselho, localizada na Rua São Sebastião, nº 412, Centro, até o próximo dia 16 de março. Quem quiser acompanhar a campanha e outras ações do Conselho Central Diocesano, pode acessar a página da instituição no Facebook: https://www.facebook.com/CCDiocesano.

A SOCIEDADE



A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma organização católica de âmbito internacional, fundada em Paris, dia 23 de abril de 1833, por Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros. Os seus membros são chamados confrades e consocias, ou simplesmente vicentinos. Semanalmente, os membros se reúnem nas chamadas Conferências. Nessas reuniões, debatem e propõem soluções para os problemas das famílias assistidas.