Governo anuncia reforma do Palacete Santa Mafalda

A reforma do Palacete Santa Mafalda deve acontecer em breve. A informação, segundo o vereador Marlon Siqueira (PMDB), foi divulgada pelo governador Fernando Pimentel (PT) na última sexta-feira, 2. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado de Educação (SEE), que confirmou, em nota, que foi autorizada pelo parlamentar do PT a elaborar o edital para iniciar as obras.



O prédio está fechado desde o segundo semestre de 2013, por conta da realização de obras de restauração. O local, tombado como patrimônio histórico municipal, era sede da Escola Estadual Delfim Moreira. Desde então, os cerca de 1500 alunos abrigados pelo colégio estudam em um prédio alugado na Rua Santo Antônio, em que os custos do aluguel são de cerca de R$40 mil mensais.



Em agosto do ano passado, uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal para tratar o assunto. O encontro envolveu alunos, professores e autoridades, sendo considerado o ponto de partida para mobilizar a sociedade. À época, a SEE afirmou que o projeto arquitetônico para a reforma do prédio, orçado em mais de R$260 mil, se encontrava em fase final de conclusão e que a licitação sairia ainda no fim de 2017. Apesar da informação, Marlon Siqueira explicou que ainda não existe um projeto definido. “Estima-se que a obra fique em mais de R$2 milhões. Até a audiência, precisava-se de um projeto para apresentar. Mas, até o momento, não está pronto. O governador emitiu um ofício para a Secretaria solicitando agilidade no processo”, diz.



De acordo com Siqueira, uma reunião está em pauta com a diretora da Superintendência Regional de Ensino (SRE) em Juiz de Fora, Fernanda Moura, para dar andamento no projeto. “Sabemos das dificuldades financeiras enfrentadas pelo governo, mas esta é uma demanda antiga, que envolve todas as partes da população. Com o projeto sendo executado na íntegra, esperamos que a escola volte a funcionar lá”, reforça.



Ainda por meio de nota, a SEE informa que “Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG) trabalha na orçamentação do projeto para elaboração desse edital, a ser publicado até o final de abril de 2018. Após essa etapa será possível prever o custo total e o cronograma da obra, assim como especificar quais as intervenções serão feitas”.