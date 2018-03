Secretaria de Atividades Urbanas interdita bar na Avenida dos Andradas

Após pedido da Polícia Militar (PM), a Secretaria de Atividades Urbanas (SAU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio de seu Departamento de Fiscalização promoveu a interdição de um bar localizado na Avenida dos Andradas, no Centro da cidade, na sexta-feira, 2. A motivação da ação se deu por situações de ordem pública e social, comprovadas através de boletins de ocorrência enviados pela PM. O estabelecimento, além de infringir as normas posturais, como poluição sonora e mesas e cadeiras colocadas irregularmente sem a devida autorização, já contava com mais de 50 registros policiais.



A interdição teve como base o Artigo 102 do Código de Posturas do Município. Segundo ele, os estabelecimentos, eventos, equipamentos ou aparelhos de qualquer natureza poderão ser interditados, total ou parcialmente, pelo Poder Executivo.



A medida ocorrerá quando houver iminente risco à saúde, à segurança, à higiene e ao meio ambiente, independentemente de outros procedimentos devidamente comprovados, ou o local não dispor de licença de funcionamento.

