Motorista cai de barranco de 100 metros no Parque das Águas

Dois veículos se envolveram em um acidente na manhã desta segunda-feira, 5, no bairro Parque das Águas, localizado na zona Norte da cidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os carros, um da marca Celta e outro da marca Corsa seguiam pela Rua Agulhas Negras quando vieram a se chocar.

O veículo Corsa, cujo motorista era um homem de 39 anos, caiu de um barranco de aproximadamente 100 metros. O motorista do veículo Celta fugiu do local do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegarem ao local encontraram o motorista já do lado de fora do veículo. Ele explicou aos bombeiros que estava sem cinto de segurança no momento do acidente e que foi jogado para fora do carro assim que o mesmo começou a descer o barranco.

A vítima foi atendida pelo Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo constatadas apenas escoriações.

A Polícia Militar (PM) esteve presente para registrar a ocorrência.

O veículo Corsa continua no barranco a 100 metros de profundidade. Ele será retirado por um guincho.