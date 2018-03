Acidente no São Dimas deixa uma pessoa morta e quatro feridas

ATUALIZADA ÀS 12H58, EM 03 DE MARÇO

Uma mulher morreu e quatro pessoas ficaram feridas após um carro colidir com um muro na Avenida Henrique Burnier, no bairro São Dimas, próximo ao terminal rodoviário de Juiz de Fora, na manhã deste sábado, 3. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, o motorista teria passado direto em uma curva, vindo a bater no muro.



Ainda conforme a corporação, a mulher estava sentada no banco da frente do veículo. O condutor do carro ficou preso às ferragens e um aparelho desencarcerador foi utilizado para retirá-lo. Os passageiros do banco de trás não estavam usando cinto de segurança.



As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e conduzidas para o Hospital de Pronto Socorro. A idade das mesmas, bem como o estado de saúde delas, não foram informados.