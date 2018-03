Settra altera trânsito para “Bem Comum Lazer”

Neste domingo, 4, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) fará intervenções no trânsito da região central, para mais uma edição do “Bem Comum Lazer”. Das 6h às 13h, a pista central da Avenida Rio Branco, no trecho entre a Rua Doutor Romualdo e Avenida Doutor José Procópio Teixeira, ficará interditada para o trânsito de veículos. Os ônibus que circulam no sentido bairros Manoel Honório/Bom Pastor deixarão a faixa central no cruzamento com Avenida Presidente Itamar Franco, utilizando a lateral. No sentido inverso, retornarão à pista central no cruzamento com a Rua Doutor Romualdo. Os pontos de parada na pista lateral serão em frente aos atuais da pista central.

ÔNIBUS EXTRAS PARA CONCURSO STM



Também no domingo, as linhas 213 e 215 (Bairu/Cruzeiro do Sul) atenderão os candidatos que prestarão concurso na faculdade Machado Sobrinho, no Bairro Cruzeiro do Sul. Serão seis horários com saída do Bairu: 12h45, 13h14, 13h43 (linha 213); 13h, 13h29, 13h58 (linha 215). Também será cobrada tarifa normal.

Da redação/Assessoria