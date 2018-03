Lacres de alumínio podem ajudar idosos do abrigo Santa Helena

Uma pequena parte de latinhas de refrigerante ou outras bebidas que para muitos não significa nada, pode ajudar idosos do abrigo Santa Helena. Através da campanha “O Lacre Solidário”, lacres de alumínio estão sendo trocados por cadeiras de roda. Entretanto, para isso acontecer, são necessárias 140 garrafas pet de dois litros cheias para a compra de uma cadeira.



A ação, segundo o presidente do abrigo, Antônio Carlos da Silva Estevão, já beneficiou mais de 100 pessoas. “A campanha acontece há um ano. A ideia é que ela seja perene. O abrigo conta com cerca de 100 cadeiras, mas nem todas estão em bom estado. Novas, temos apenas umas 25, que são utilizadas para substituir as que estão sendo utilizadas quando há algum imprevisto. O intuito da iniciativa é comprar um lote maior por preço menor”, explica.



Segundo ele, a instituição não tem como arcar com o custo do equipamento, que é vendido em lojas por cerca de R$400. “É difícil comprar. Temos muitos cadeirantes. São 145 idosos atendidos pelo abrigo, sendo que quase 120 são dependentes de cuidados especiais e da cadeira”, conta ele, acrescentando que neste período o abrigo já recebeu mais de 1000 garrafas, nas quais cabem cerca de 2.500 lacres. “Isso mostra que é imensurável a quantidade de lacre que as pessoas de Juiz de Fora produzem. A doação faz parte de uma ação ecológica, pois na maioria das vezes esse material vai para o lixo”, reforça.



De acordo com Estevão, os lacres de alumínio podem ser entregues na sede da entidade, localizada na Avenida Francisco Valadares, nº 2.745, Vila Ideal. “As pessoas estão convidadas a visitar o abrigo e tomar o ‘melhor café’ de Juiz de Fora”, brincou. “Aqui, eles poderão conhecer as atividades, como elas são realizadas, além de poder apresentar críticas e sugestões. Se não fosse a comunidade, certamente o abrigo estaria fechado. Por isso, temos interesse na presença de todos, para continuar fazendo o melhor”, disse. Quem não puder se deslocar, pode entrar em contato pelo telefone 3235-1048 ou deixar na loja do Zé Kodak (Rua Halfeld, nº 608, Centro).

O ABRIGO



O Abrigo Santa Helena foi fundado em 10 de outubro de 1915. É uma instituição civil e filantrópica que objetiva abrigar, sob regime de internamento, pessoas idosas carentes. A equipe é composta por profissionais de diversas áreas, como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais. São aceitos outros tipos de doações: colchões, cobertores, fraldas geriátricas, roupas de cama, alimentos em geral, material de limpeza e higiene são as principais.