Rapaz de 19 anos é preso por suspeita de homicídio ocorrido no Benfica

Um rapaz de 19 anos, suspeito de ter cometido um homicídio ocorrido no dia 22 de novembro de 2017, no bairro Benfica, zona Norte, foi detido pela Polícia Civil (PC) na manhã de sexta-feira, 2. Segundo informações da PC, após diligências realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), o jovem se apresentou à polícia. Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça a pedido do Delegado Armando Avolio Neto.



Ainda conforme informações da Polícia Civil, a motivação do crime estaria ligada a uma rixa que já existia entre a vítima, de 18 anos, e o suspeito. Investigações apontam que, no dia dos fatos, os dois estavam no interior de um ônibus da Linha Vila Esperança e o investigado teria feito provocações. Posteriormente, a vítima desceu do coletivo para evitar a situação, no entanto, o suspeito desceu em seguida e efetuou disparos de arma de fogo contra a mesma.



O jovem detido foi encaminhado ao Sistema Prisional.