Verão traz alerta sobre importância de combater o Aedes aegypti

A combinação de chuva e calor, característica no verão, estabelece um cenário perfeito para a proliferação do Aedes aegypt, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e, em âmbito urbano, a febre amarela. A estação traz um alerta para as autoridades de saúde e reforça a importância de combater o vetor. O Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (Liraa) realizado em janeiro evidencia ainda mais essa necessidade. Com resultado de 3,9%, o município ficou no limite para declarar risco de surto, uma vez que o Ministério da Saúde classifica índice igual ou superior a 4% como alto risco de epidemia.



De acordo com o coordenador geral de campo da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Juvenal Marques Franco, 80% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro das residências. “No verão, período de incidência de chuvas, calor e umidade mais alta, a infestação de insetos é ainda maior. Por isso, é interessante que as pessoas tomem os cuidados necessários tanto na estação quanto após ela, combatendo o Aedes e colaborando não só com a saúde da família, mas com a do vizinho e do restante da população”, afirma.



Ele alerta para a importância do combate dentro das casas. “É aquilo que sempre é falado: apenas dez minutos na semana são suficientes para eliminar os focos. Evidente que se o morador puder repetir a ação por mais vezes é melhor ainda. Ele deve fazer uma vistoria na residência, olhar calhas, não deixar materiais acumulados no fundo do quintal ou sobre as lajes, observar vasos de plantas, olhar atrás da geladeira, ralos, tubos. É uma ação rápida que ajuda a exterminar os mosquitos”, lembrou. “Ele estará combatendo a dengue, zika, chikungunya e a febre amarela, apesar de o ciclo que estamos vivenciando é o silvestre, em que a doença é transmitida em áreas de mata, pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes. Mas é importante prevenir o Aedes, que infecta as pessoas na forma urbana da doença”, acrescenta.

DIA NACIONAL DE COMBATE AO AEDES



As sextas-feiras de cada semana têm sido escolhidas como Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti pelo Ministério da Saúde. Em todo o país, o Governo, em parceria com os estados e os municípios, realiza uma série de ações para conscientizar sobre a importância de eliminar os focos do mosquito. São previstas distribuição de material educativo, visitas domiciliares, mutirões de limpeza realizados pelos agentes de saúde, exposições educativas em escolas, entre outras ações voltadas para a comunidade local.



De acordo com o Ministério, em 2018 os resultados têm se mostrado positivos. Até 3 de fevereiro, cerca de 22,5 mil casos prováveis de dengue foram registrados em todo o Brasil, número 39% menor que durante o mesmo período do ano passado (31,5 mil).

AEDES DO BEM



No final de novembro, a Prefeitura deu início à soltura dos primeiros lotes dos mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados, que fazem parte do projeto “Aedes do Bem”. Os bairros de Santa Luzia, Monte Castelo e Vila Olavo Costa foram os primeiros beneficiados, devido à prevalência de casos notificados de dengue. Em 2016, somente no Santa Luzia foram notificados 925 casos da doença, no Monte Castelo, 564, e, na Vila Olavo Costa, 152. Ao todo, segundo a Prefeitura, dez mil moradores foram impactados positivamente com a ação. Nos próximos anos, o projeto Aedes do Bem será expandido.

VACINA CONTRA FEBRE AMARELA



Apesar de não serem registrados casos de febre amarela urbana (transmitida pelo Aedes aegypti) no país desde 1942, as autoridades de saúde chamam atenção para a prevenção. A vacina é disponibilizada em dose única, para pessoas com idade acima de nove meses, que não possuam nenhuma contraindicação.



Além da vacinação, o uso de repelente também é indicado como medida de reforço protetivo, não só contra a febre amarela, mas também contra dengue, zika e chikungunya.