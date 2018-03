Termina nesta sexta-feira o período de matrículas presenciais de aprovados no Pism

Termina nesta sexta, 2, o período de matrículas presenciais para os aprovados na primeira chamada regular do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) e do Vestibular 2018 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O procedimento acontece nos dois campi, em Juiz de Fora e em Governador Valadares. Em Juiz de Fora, os candidatos devem se dirigir ao Anfiteatro das Pró-reitorias, no prédio da reitoria. Já em Governador Valadares, ao Prédio da Faculdade Pitágoras. Há horários estabelecidos para a matrícula de cada curso.

De acordo com o responsável da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara), Mussolini Sutana Fernandes, o processo, que começou nesta quinta, 1º, está transcorrendo de forma tranquila, pois os candidatos podem conferir todas as informações por meio dos canais de orientação da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese), da Cdara e da Universidade de forma geral. “A maioria traz a documentação correta. Quando falta algum documento, orientamos que o candidato tem até dois dias úteis para entregar”, informa.

“No caso dos estudantes das escola públicas, é importante não esquecer de trazer a declaração de integralidade das três séries do ensino médio estudadas nessas instituições, o que é uma exigência nova da Universidade”, ressalta. “A expectativa é de que faremos 1.336 matrículas até amanhã. Por isso, reforçamos que os candidatos confiram toda a documentação e se atenham aos horários previstos para a matrícula de cada curso”.

Diversidade

“Já na matrícula percebemos que a UFJF é um ambiente que está buscando acolher e respeitar cada vez mais as pessoas que querem fazer parte da comunidade universitária. Eu mesmo pude assinar todos os meus documentos com o nome social. Esse tipo de visibilidade e espaço é muito importante para mostrar como esse tipo de oportunidade é possível para todos”, descreveu o estudante transexual Felipe Borges Modesto, 18, natural de Alagoinha (BA).

Ansiosa, a coordenadora de Saúde, Segurança e Bem-estar da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), Renata Mercês Oliveira de Faria, aguardava a saída do filho, aprovado para Arquitetura e Urbanismo. “É difícil não me emocionar. Fiz Serviço Social aqui e foi uma experiência muito importante para a minha formação humana, uma oportunidade de abrir a mente, fazer as amizades. A UFJF é como se fosse minha casa. Ver meu filho aqui é uma continuidade dessa trajetória.”

Os amigos de infância Bruno Fernandes Jucá e Bernardo Marchiori da Costa, ambos de 17 anos e oriundos de Petrópolis (RJ), foram aprovados juntos para o Bacharelado em Ciências Exatas e já esperam direcionar sua formação após a conclusão do primeiro ciclo do curso. “Eu gosto muito de matemática e física, mas quero trabalhar com Engenharia Mecânica. Começar um curso superior com uma pessoa conhecida deixa tudo mais fácil, pois tenho alguém com quem conversar e pedir ajuda nos estudos”, destacou Bruno. “Sempre estudamos na mesma sala da escola e acabamos entrando no mesmo curso e, agora, vamos morar juntos”, comemora Bernardo.

Edital de Reclassificação

Na última terça-feira, 28, foi divulgado o primeiro Edital de Reclassificação do Pism/Vestibular. A pré-matrícula on-line dos convocados nesta chamada começou às 12h desta quarta-feira, 28, e termina na sexta-feira, dia 2. A realização desse procedimento é requisito obrigatório para a matrícula presencial que acontecerá nos dias 8 e 9 de março. É aconselhado que os candidatos providenciem toda a documentação comprobatória a ser entregue nessa ocasião, conforme cronograma estipulado pela Cdara.

Fonte: Assessoria/UFJF