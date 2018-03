Teatro Paschoal Carlos Magno é inaugurado após quase quatro décadas inacabado

Após 37 anos de espera, a população juiz-forana poderá conhecer o Teatro Paschoal Carlos Magno, que será inaugurado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) nesta sexta-feira, 2. Na solenidade, o prefeito Bruno Siqueira se reunirá com cerca de 400 convidados, entre eles, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Haverá apresentação da Orquestra Sylvio Gomes, do pianista Guilherme Veroneze, além de um cortejo do Programa Gente em Primeiro Lugar e a mostra “Catálogo”, que reúne obras de 52 artistas locais.



“Estou muito satisfeito de estar entregando o teatro, em parceira com a Codemig [Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais], à população da nossa cidade e para a classe artística, que sem dúvida nenhuma terão oportunidade de aproveitar da melhor forma possível o nosso teatro nas próximas décadas”, enfatizou Bruno. Para o prefeito, a satisfação da entrega do novo equipamento cultural da cidade vai além da sensação de dever cumprido de um gestor. “A satisfação é muito grande, pois eu passava em frente e via a obra parada durante a minha infância e quando entrei na Prefeitura não medi esforços para captar recursos para a conclusão do teatro”, acrescentou.



Segundo o chefe do Executivo municipal, o ex-superintendente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Toninho Dutra, lhe mostrou o projeto e o próximo passo foi, junto ao Estado, obter recursos para a retomada da obra. “Firmamos o convênio com a Codemig em 2014 e os recursos para a finalização do teatro foram repassados ao longo dos demais anos. Essa é mais uma obra da Prefeitura em parceira com governo de Minas que está sendo entregue e que vai contribuir muito para a cultura do nosso município e, porque não dizer, para a do nosso Estado”, ressaltou. O valor gasto na execução da obra foi de R$6 milhões.



O teatro possui capacidade para 403 pessoas, além da área destinada aos cadeirantes, e segue as normas de acessibilidade em seus espaços. “O único espaço que não iremos inaugurar agora é a galeria, devido à falta do elevador específico para acessibilidade. Vamos inquiri-lo e posteriormente poderemos fazer a inauguração”, afirmou Bruno.



Em relação à inauguração nesta sexta, o prefeito disse que a expectativa é a melhor possível. “Espero que a população, que vai poder conhecer efetivamente o teatro a partir de hoje, goste, porque ele foi feito para o povo”, concluiu.

OCUPAÇÃO DO TEATRO

O superintendente da Funalfa, Rômulo Veiga, afirmou que nas próximas semanas será lançado edital para a ocupação do teatro a partir de maio. “Até o edital gerar as primeiras ocupações, a gente vai realizar alguns eventos testes a cargo da Fundação. Iremos contratar algumas atrações, locais e de fora, de diversas áreas, e eventos para testar toda a capacidade do teatro, para quando começarem as ocupações por meio do edital podermos mensurar todos os pormenores na hora de redigir o contrato”, explicou Veiga. O edital irá prever ocupação do espaço por seis meses.



Em relação ao valor dos ingressos, o superintendente esclareceu que vai variar devido ao espetáculo e que o custeio do teatro, por cadeira, varia entre R$3,50 e R$4,20, menor que os das demais casas da cidade. “Iremos buscar sempre que sejam cobrados preços populares, mas para aquelas atrações onerosas, pediremos que seja criado cota, de 10% a 15% da plateia, com preços populares ou uma sessão gratuita”, enfatizou Veiga. “A nossa ideia é transformar esse teatro em um equipamento capaz de formar público”, completou.



Apesar de estar ainda fechada, a galeria do teatro já recebeu uma proposta de ocupação, que está sendo avaliado pela Funalfa, mas sua ocupação também será submetida a um edital. “O foyer também pode ser usado para apresentações musicais, como nós iremos utilizar na inauguração. Além disso, temos um espaço que, primeiramente, pensamos em transformar em um anfiteatro, mas é pequeno, e, atualmente, o nosso projeto é transformá-lo em uma livraria com produtos da Lei Murilo Mendes”, contou o superintendente.

PROGRAMAÇÃO

Dia 2 - Sexta-feira

19h - Apresentação do pianista Guilherme Veroneze

20h - Cerimônia oficial com descerramento da placa

- Cortejo do Programa Gente em Primeiro Lugar

- Apresentação da Orquestra Sylvio Gomes

- Exposição “Catálogo”, reunindo obras de 52 artistas de JF. Curadoria de Fernanda Cruzick e Sérgio Neumann

Dia 3 - Sábado

15h e 16h - Visitas guiadas, com agendamento prévio pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

17h - Show com Joãozinho da Percussão e Cacaudio

19h - Espetáculo teatral “Calango Deu! Os Causos da Dona Zaninha”

Dia 4 - Domingo

15h e 16h - Visitas guiadas, com agendamento prévio pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

17h - Show com Dudu Lima

19h - Espetáculo teatral “Calango Deu! Os Causos da Dona Zaninha”

O acesso ao Paschoal Carlos Magno neste fim de semana, 3 e 4, se dará por meio de convites que serão distribuídos na sede da Funalfa, situada na Avenida Rio Branco, nº2.234, Centro, nesta sexta-feira, das 9h às 17h. Cada pessoa poderá retirar até dois convites, mediante apresentação do CPF. Também haverá distribuição de convites na portaria do Paschoal, no sábado e no domingo, a partir das 18h.