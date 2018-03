Dois ônibus do serviço de transporte coletivo são recolhidos durante operação da Settra

Dando seguimento à força-tarefa de intensificação de fiscalização, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizou, nesta quinta-feira, 1º de março, mais uma operação para verificar os elevadores do transporte coletivo da cidade. Desta vez, a ação aconteceu no ponto da Avenida Getúlio Vargas no sentido Centro/bairro.



Foram fiscalizados 26 ônibus, dos quais, dois foram autuados, recolhidos e substituídos, em decorrência do não funcionamento do elevador. O consórcio terá que pagar multa no valor de R$164,33 por veículo. Outros seis veículos foram flagrados com irregularidade, três por defeito no cinto de segurança disponibilizado para os cadeirantes, três por falta de lubrificação nos elevadores, um por problema no sinal sonoro de desembarque. O consórcio pagará R$164,33 em multa por infração. A blitz é complemento das atividades de rotina de fiscalização da Settra, para garantir melhorias no serviço e cumprimento das exigências legais relacionadas ao transporte público.



O secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, reforçou que a Settra tem intensificado suas operações para assegurar o bom funcionamento do sistema de transporte coletivo e também um trânsito mais seguro e harmonioso. “Já fizemos esta ação na Rio Branco e hoje na Getúlio Vargas, para garantir que os equipamentos funcionem e que as pessoas necessitadas do dispositivo tenham o direito de utilizar o transporte”.



Rodrigo ressaltou, ainda, que outra frente de trabalho é o combate ao transporte clandestino. De terça-feira, 27 de fevereiro, até a manhã desta quinta, foram feitas fiscalizações na porta de escolas no Bairro Santa Terezinha. Um veículo foi autuado por esta infração, que é considerada média, com perda de quatro pontos na carteira e o pagamento de multa no valor de R$130,16.

TRÂNSITO



Em relação à força-tarefa do trânsito, na sexta-feira, 23, a intensificação aconteceu em Benfica e Alto dos Passos. A principal infração registrada foi estacionamento irregular. Ao todo, foram 58 autuações, sendo 35 registros no Bairro da Zona Norte e 23 na localidade da Zona Sul.



Denúncias, elogios ou sugestão relacionadas ao serviço de transporte coletivo ou escolar podem ser feitas à Settra, através do 3690-8218 ou do Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Em casos de flagrantes de infrações, a equipe de agentes de fiscalização de transporte e trânsito pode ser acionada através do 3690-7400.

