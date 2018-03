Postos estarão abertos nesse sábado para vacinação contra a febre amarela

Os 66 postos de vacinação disponibilizados pela Secretaria de Saúde (SS) estarão abertos nesse sábado, 3, em mais um dia de intensificação da campanha contra a febre amarela, para ampliação da cobertura vacinal. As 63 unidades básicas de saúde (UBSs), o PAM-Marechal e os departamentos de Saúde da Criança e do Adolescente e do Idoso estarão abertos das 8h às 17h.



O objetivo é garantir que todos aqueles juiz-foranos que não têm contraindicações e ainda não se vacinaram, o façam neste dia. “A forma realmente eficaz de evitar esta doença é a imunização. É fundamental que as pessoas se conscientizem e procurem os postos para se proteger. Estamos fazendo nossa parte, precisamos que a população faça a sua também”, alerta a secretária de Saúde, Elizabeth Jucá.



O esquema vacinal contra a febre amarela é política nacional, definida pelo Ministério da Saúde (MS), seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e alinhado com outros importantes órgãos, como Anvisa, Farmanguinhos/Fiocruz, Regimento Internacional Sanitário e Instituto Pasteur. A determinação é de dose única para todas as pessoas, que garante imunização por toda a vida. Portanto, pessoas com idade acima de nove meses devem tomar uma única dose da vacina para se proteger contra a doença. Confira esquema abaixo.



A Secretaria de Estado da Saúde (SES/MG) confirmou a infecção de 22 juiz-foranos com a doença, sendo que cinco casos evoluíram para óbito. Todas as medidas para conter a febre amarela na cidade têm sido adotadas, conforme protocolos estabelecidos pelo MS, como bloqueios sanitários com inseticida, ações de educação em saúde, intensificação do controle vetorial por meio dos agentes de combate a endemias e vacinação casa a casa em algumas regiões.



Além da vacinação, o uso de repelente também é indicado como medida de reforço protetivo, não só contra a febre amarela, mas também contra dengue, zika e chikungunya.



É importante que as pessoas levem o cartão vacinal.

ESQUEMA VACINAL CONTRA FEBRE AMARELA

- Dose única



- Pessoas com idade acima de nove meses que não possuam nenhuma das contraindicações abaixo.

NÃO PODEM tomar a vacina:

- Pessoas com alergia grave a ovo



- Transplantados



- Pessoas que fazem tratamento com corticóides em doses imunossupressoras



- Pessoas submetidas a tratamento com imunossupressores



- Pessoas que já tomaram a vacina anteriormente



- Pessoas com histórico de doenças do timo



- Pessoas com doenças hematológicas e neoplásicas



- Pessoas com doenças autoimunes



- Pessoas com lúpus



- Nos casos de doenças agudas febris, moderadas ou graves, recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro

Só devem tomar com orientação médica:



- Pessoas em tratamento com radioterapia/quimioterapia. Após o tratamento, esperar três meses para se vacinar



- Portadores de HIV/AIDS

