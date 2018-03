Homem, grávida e filha do casal ficam feridos após carro cair de barranco no Parque das Águas

Uma família ficou gravemente ferida em um acidente automobilístico na manhã desta quinta-feira, 1º, no bairro Parque das Águas, localizado na zona Norte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo, de 20 anos, sua esposa, também de 20 anos e grávida de cinco meses e a filha do casal, de quatro anos, seguiam por uma via do bairro quando o veículo perdeu o controle vindo a cair em um barranco. O veículo caiu na Rua Rogerio Fernando Scoralick.

O condutor sofreu um traumatismo craniano e suspeita de fratura no braço esquerdo. A mulher pode ter sofrido uma fratura na perna direita. Com a criança foi constatado um traumatismo craniano além de diversas escoriações. O motorista e a criança foram conduzidos para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e a mulher para o Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, onde não foi constado nenhum risco para o bebê. A mulher foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) onde passará por outros exames.

No momento do acidente o motorista e a mulher estavam sem cinto de segurança e a criança sem a cadeirinha.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Polícia militar (PM) compareceram no local para acompanhar a ocorrência.