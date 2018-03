Abertas as inscrições para primeira edição do “Premium FM Festival 2018”

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do “Premium FM Festival 2018”. Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo Diário Regional, disponível na Google Play e Apple Store. Serão aceitas músicas autorais de todos os gêneros, de artistas individuais ou bandas, de qualquer cidade da região. Não existe limite de músicas por artista, porém apenas uma será selecionada.



Segundo o idealizador do projeto, o gerente comercial do grupo SIRCOM, Ronald Platz, essa é a oportunidade para artistas mostrarem seus trabalhos. “Percebemos que as bandas, os músicos e cantores não têm espaço para exibir o seu trabalho. O cenário é reduzido. Hoje, as rádios hoje tocam apenas três gêneros de música e acaba que os outros gêneros ficam de fora da mídia tradicional. A nossa ideia é que esse conceito seja renovado”, explicou.



O Premium FM Festival 2018 é organizado em parceria com a Realiza Produções e MHall Cultural Center. O formato da competição será em eliminatórias, semifinais e final, em que as bandas subirão no palco do MHall e se apresentarão para o público. A festa será transmitida pela Televisão Educativa Juiz de Fora (TVE-JF), canal 12, em parceria com o Vai Ali, e todo conteúdo será amplamente difundido na rádio Premium FM, no portal de notícia do Diário Regional e nas redes sociais dos envolvidos.



“O principal prêmio do concurso é tocar na rádio Premium FM. Os vencedores terão uma música inserida na programação. A nossa equipe também vai gravar um videoclipe da banda. Ela também será homenageada na terceira edição do troféu Josino Aragão, sendo a atração principal. Ainda, vamos criar um CD que vai listar os 20 finalistas do festival. Toda a renda será revestida para instituições de caridade”, disse.



Segundo a diretora-executiva da Realiza Produções, o projeto visa criar um cenário para fortalecimento de novas bandas, por meio do conceito de multiplicação em diversas plataformas de comunicação digitais e off-line. “É um projeto que acreditamos. Temos o propósito de entregar para cidade algo que vai destacar os talentos da região, que vai apresentar ao público novas músicas, fomentar a cultura e a arte, a nível regional e nacional”, reforçou.