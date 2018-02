Curso Preparatório para Concursos da PJF divulga lista de classificados para 2018

O Curso Preparatório para Concursos (CPC) divulgou a lista dos classificados para o ano letivo de 2018. Os estudantes devem realizar matrícula entre os dias 1º a 9 de março (somente dias úteis), das 8h às 12h ou 14h às 18h, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), na Rua Halfeld, nº 450, 5º andar. Em 2018, o CPC oferece os cursos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) e concursos em geral.

Também estão na lista os nomes dos excedentes, que devem ficar atentos às próximas chamadas.



Os documentos necessários para matrícula são: carteira de identidade; Cadastro de Pessoa Física (CPF); comprovantes de residência e de renda; certificado de conclusão ou declaração de escolaridade do candidato e uma foto 3X4. Os atendidos pelo Bolsa Família ou pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) devem apresentar o cartão e o último extrato bancário. Os documentos originais deverão estar acompanhados das cópias. Caso o candidato tenha menos de 18 anos, a matrícula deverá ser feita pelo responsável legal. Confira aqui a lista dos classificados.

CPC



Programa da SDS, que tem como objetivo criar oportunidades para estudantes de baixa renda ingressarem no ensino superior ou técnico. Para isso, oferece cursos preparatórios que possibilitam aos alunos concorrerem em nível de igualdade nos processos seletivos. Oferta, também, preparação para estudantes que desejam realizar provas para concursos públicos municipais e estaduais. Outras informações sobre o CPC pelo telefone 3690-8503.

Fonte: Assessoria