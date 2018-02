“Alianças Estratégicas” reúne representantes da Zona da Mata e Vertentes na UFJF

Com o objetivo de promover o encontro de diferentes agentes do cenário socioeconômico da região compreendida pela Zona da Mata e Vertentes, será realizada na quarta-feira, dia 28, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o evento “Alianças Estratégicas”, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes).

Segundo o diretor de Inovação da UFJF, Ignacio Delgado, o evento visa a estimular a formulação de projetos estruturantes, pautados pelas demandas apresentadas pelos participantes do evento e a serem executadas pelos próprios agentes.

“A ideia é identificar eixos de trabalho estratégicos nos diferentes territórios delimitados para a ação do governo em Minas Gerais”, destaca Delgado. “Num primeiro momento, serão levantados os problemas vivenciados pelos municípios das regiões representadas. Em geral, possibilidades de atuação que possam fundamentar e dar subsídio à elaboração de projetos que se desenvolvam nesse território. São iniciativas que podem se converter em políticas públicas e gerar diversos benefícios para todos os envolvidos.”

A oportunidade de sediar o evento surgiu após o diretor de Inovação da UFJF participar de reunião realizada em Governador Valadares, na qual estiveram representantes de entidades, instituições, organizações e do poder público das regiões do Caparaó, do Vale do Rio Doce e do Vale do Aço. “Vendo como a realização de um evento desse tipo foi positiva para quem participou, conversamos com a organização e consultamos a Administração Superior, que apoiou a proposta de recebê-lo aqui”, afirma Delgado. O encontro acontecerá das 8h às 17h, no anfiteatro II do Edifício Itamar Franco, na Faculdade de Engenharia.

O evento é apenas uma das atividades do Programa Alianças Estratégicas, que, de acordo com o professor, proporciona ações de desenvolvimento econômico, social e sustentável no estado, por meio da criação de conexões entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e a sociedade mineira, bem como por outros agentes do setor público e do setor produtivo. “A UFJF será representada pelo Critt (Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia), com a participação da gerente de Inovação e Transferência de Tecnologia, Débora Marques, e do gerente de Empreendedorismo, Leonardo Frossard.”, pontua ele.

Fonte: Assessoria/UFJF