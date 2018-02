Polícia Civil apura roubos de veículos de luxo em Juiz de Fora

Um automóvel da marca Land Rover, que teria sido utilizado na atuação de uma quadrilha especializada em roubos de veículo de luxo na BR-101, foi apreendido pela Polícia Civil (PC) no Bairro São Mateus, região central, na noite desse domingo, 25.



De acordo com informações da PC, investigações apontam que há cerca de dez dias o referido carro havia sido utilizado em um crime de roubo de um veiculo KIA Sorento, na BR-101, e teria sido abandonado em Juiz de Fora. “Após diligências investigativas, a equipe de investigadores obteve êxito em apreender o veículo Land Rover e localizar em seu interior alguns objetos tais como uma touca ninja, ferramentas utilizadas na prática do crime de roubo e diversos pertences de vítimas”, informou o titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, Delegado Rafael Gomes.



Ainda conforme o Delegado, após vistoria, constatou-se que o veículo teve as placas adulteradas e foi subtraído no ano de 2017, na mesma estrada. Ele afirma que todas as vítimas já foram identificadas e os trabalhos de investigação continuam com a finalidade de identificar os suspeitos.

Da redação/Colaboração Assessoria