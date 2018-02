Contribuintes já podem registrar reclamações relativas ao IPTU 2018

Teve início nesta segunda-feira, 26, o período de reclamações referentes aos dados lançados no carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018. Quem tiver interesse na revisão deverá procurar o Espaço Cidadão JF, munido do carnê do ano vigente e de documentos que comprovem os dados que estão sendo objeto do pedido de revisão. Caso seja constatada a incorreção, o proprietário do imóvel ou representante legal (mediante procuração) deverá protocolar a reclamação até 9 de março.



O Espaço Cidadão JF fica na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.234, Centro (Parque Halfeld). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

PARCELAMENTO



Para quem optou por pagar o tributo em dez vezes, a primeira parcela terá vencimento em 10 de março, e as demais nos dias 10 dos meses subsequentes, até dezembro.

MULTAS POR ATRASO



No caso de atraso de até 15 dias no pagamento, a multa será de 2% sob o valor total do imposto; de 16 a 30 dias, 4%; de 31 a 45 dias, 8%; acima de 45 dias, 15%. Para os que estiverem em débito na Dívida Ativa (DA), 20%.



O contribuinte que deixar de pagar o imposto terá o débito inscrito em DA no ano seguinte, com multa de mora de 20% e juros de mora de 1% ao mês, podendo ser cobrado judicialmente (execução fiscal) ou extrajudicialmente (protesto em cartório).

Fonte: Assessoria