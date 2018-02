PJF dá sequência à nomeações de candidatos aprovados em concursos públicos

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicará no Diário Oficial eletrônico do Município (Atos do Governo) do último sábado, 24, duas portarias nomeando 29 candidatos aprovados nos concursos públicos relacionados aos editais 02 e 04/2016.

O documento contempla os cargos de assistente de administração, assistente social, motorista de veículo leve e psicólogo, referentes ao Edital 02/2016, e de farmacêutico e fisioterapeuta, do Edital 04/2016. Os candidatos nomeados terão 15 dias, a contar da data da publicação da portaria, para se apresentar na Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH) e outros 15 para iniciar o efetivo exercício do cargo. Com estes servidores já são mais de 1.200 que ingressaram na PJF, desde 2013, através de concurso público.

Fonte: Assessoria PJF