Polícia Civil prende suspeitos de cometerem homicídio consumado em Juiz de Fora

Na última sexta-feira, 23, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou, em Juiz de Fora, a prisão de um homem de 27 anos, que seria o mandante do homicídio consumado que vitimou um proprietário de uma pizzaria, de 29 anos, no dia 13 de dezembro do ano passado, no bairro Borboleta. O suspeito era ex-funcionário da vítima. Além dele, também foi preso um homem de 29 anos, suspeito de ser o executor do crime.

Conforme informações do Delegado Armando Avolio Neto, responsável pelo caso na Delegacia Especializada em Homicídios, os investigados foram presos na última sexta-feira, em virtude de representação do Delegado pelos mandados de prisão, ambos expedido pela Justiça. Investigações apontam para o fato de que o crime teria ocorrido por conta de uma desavença entre o ex-funcionário e a vítima.

Os suspeitos se encontram no Sistema Prisional e estão à disposição da Justiça.

Fonte: Assessoria / Polícia Civil