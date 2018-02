Settra altera trânsito para “2ª Corrida Rústica Côrtes Vilella”

Neste domingo, 25, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) promoverá intervenções nas vias da Cidade Alta, para realização da “2ª Corrida Rústica Côrtes Vilella”. Das 7h às 12h, haverá interdição total na Via São Pedro (BR-440), entre as ruas Roberto Steigert e Otávio Malvacini.

A largada da corrida principal será às 8h, na BR-440 (Próximo à Rua Roberto Seigert). Às 9h45, será a vez do início da disputa infantil, no mesmo local. O percurso acontece pela Avenida Pedro Henrique Krambeck (margem direita), passando pela interseção com Rua Otávio Malvacini, até próximo à Represa, retornando pelo mesmo trajeto. O acesso ao supermercado Bahamas deverá ser realizado pela Rua José Lourenço.

Fonte: Assessoria