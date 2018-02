PM apresenta projeto Celular Seguro em Juiz de Fora

Nesta segunda-feira, 26, a Polícia Militar (PM) lançará, em Juiz de Fora, o projeto Celular Seguro, ferramenta que visa coibir a prática de furtos e roubos de celulares. A partir das 10h, um ônibus da PM estará no Parque Halfeld tirando dúvidas e cadastrando a população no serviço. Segundo o assessor de comunicação organizacional da 4ª Região da PM, major Jovanio Campos, após o cadastro, que deve ser realizado no site www.policiamilitar.mg.gov.br/celularseguro, as informações do usuário ficarão armazenadas em um banco de dados.



“Durante o processo, o cidadão irá informar o IMEI [número de identificação único e global] do aparelho. Se algum dia acontecer algum delito, ele poderá entrar no site e registrar uma queixa”, explica. Caso os celulares sejam recuperados, será possível encontrar o dono. “Estando cadastrados, os policiais militares, durante a abordagem a pessoas suspeitas, conseguirão verificar a origem do aparelho e a sua situação atual. Caso conte como furtado ou roubado, o infrator irá responder pelo ato”, reforça o major.

Segundo Campos, inibir a prática é o grande desafio da polícia. Dados mostram que o número de roubos de aparelhos no estado ultrapassa um milhão. “O celular é de fácil acesso. Muita gente rouba e várias compram esse material. A partir da intensificação da ação e com a retirada dessas pessoas de circulação, estamos garantindo proteção maior para a comunidade”, diz.



A dica, conforme o major, é comprar aparelhos que possuem nota fiscal, uma vez que ao adquirir um celular roubado, a pessoa pode responder judicialmente. “O cidadão não deve comprar aparelhos sem saber a origem. Primeiro, por direitos do consumidor, visto que ele não terá como reclamar em caso de algum defeito, já que não possui os documentos do aparelho. Outra, que a atividade é enquadrada como um crime de receptação. É importante comprar de lojas que ofereçam nota fiscal e exigir o documento caso compre de um terceiro”, alerta.

COMO PARTICIPAR

• Digite *#06# no teclado do seu celular e o número do IMEI aparecerá na tela. Anote e guarde em um local seguro.

• Faça seu cadastro no site www.policiamilitar.mg.gov.br/celularseguro, informando seus dados e o número do IMEI de seu aparelho.

• Em caso de extravio, furto ou roubo de celular, informe o número do IMEI ao registrar na ocorrência e sinalize no site que o aparelho foi furtado/roubado.

• Se um Policial Militar abordar uma pessoa com seu aparelho celular ele terá condições de verificar junto ao site que o aparelho está com a sinalização de furto e roubo, e pela ocorrência que você registrou (informando o IMEI) conseguirá te encontrar.

• Além disso, é possível fazer o rastreamento dos aparelhos que usam os sistemas Android, iOS (iPhone) ou Windows Phone e descobrir a sua localização.

• Agindo dessa forma a pessoa que estava com o seu aparelho poderá ser presa pelo crime de receptação e a PM terá mais rapidez para devolver seu celular!