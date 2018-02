Grupo Divulgação abre inscrições para os cursos de teatro

Na próxima segunda-feira, 26, começam as inscrições para os cursos de teatro do Centro de Estudos Teatrais - Grupo Divulgação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com três modalidades oferecidas: Iniciação ao Teatro, voltada para o público adolescente; Mergulhão Teatral, para universitários e jovens acima de 18 anos e Workshop de Interpretação para a Terceira Idade, para pessoas acima de 45 anos. As matrículas do Mergulhão Teatral poderão ser feitas até 9 de março, e das demais modalidades acontecem até o dia 2, lembrando que há 25 vagas disponíveis para cada uma.

INICIAÇÃO AO TEATRO



O curso é direcionado aos adolescentes entre 14 e 17 anos. Os estudantes têm a possibilidade de entrar em contato com disciplinas de formação cultural e técnica nos módulos de Treinamento Corporal, Expressão Vocal, Improviso e Prática de Montagem. As aulas terão início no dia 6 de março, com encontros às terças e quintas-feiras, das 16h às 18h.

MERGULHÃO TEATRAL



O público-alvo deste curso são universitários e adultos acima de 18 anos. As oficinas desenvolvidas no Mergulhão Teatral visam a introdução dos alunos nas diversas modalidades da cartografia cênica e a participação nos espetáculos montados pelo Grupo Divulgação.



O curso terá duração de 30 horas e vai acontecer no período do dia 12 a 27 de março, das 19h às 22h, com encontros extras no sábado, 25, e domingo, 26. A oficina será encerrada com uma apresentação pública no dia 27 de março.

WORKSHOP DE INTERPRETAÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE



O trabalho com o núcleo da Terceira Idade foi criado há mais de 20 anos e já é referência na área. Dois encontros semanais - às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h - envolvem atividades de integração do grupo, afetação comportamental, preparação dos integrantes com improvisos e conhecimento de cultura teatral. A prática de montagem inclui a participação em espetáculos semestrais abertos ao público. O curso terá início no dia 6 de março.



O atendimento para inscrições será feito de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, no Forum da Cultura (Rua Santo Antônio, nº 1.112, Centro).

