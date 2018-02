PJF dá sequência à nomeações de candidatos aprovados em concursos públicos

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicará no Diário Oficial do Município deste sábado, 24, duas portarias nomeando 29 candidatos aprovados nos concursos públicos relacionados aos editais 02 e 04/2016. O documento contempla os cargos de assistente de administração e social, motorista de veículo leve e psicólogo. Os candidatos nomeados terão 15 dias, a contar da data da publicação da portaria, para se apresentar na Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH) e outros 15 para iniciar o efetivo exercício do cargo. Com estes servidores já são mais de 1.200 que ingressaram na PJF, desde 2013, através de concurso público.

