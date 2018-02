Guarda Municipal recebe capacitação para recolhimento de primatas mortos

Nesta quinta-feira, 22, os supervisores operacionais da Guarda Municipal participaram de capacitação dada pela Subsecretaria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. Um veterinário do Departamento de Zoonoses esteve na sede da corporação, orientando a equipe sobre procedimentos a serem adotados para o recolhimento de macacos mortos encontrados na área urbana do município. A Guarda está apoiando a zoonoses neste trabalho nos fins de semana e feriados, quando o setor está fechado. Desde o feriado do carnaval, a corporação vem atendendo solicitações para a retirada de carcaças encontradas pela população. Até o momento, seis já foram recolhidas e encaminhadas ao setor de monitoramento.



O treinamento tem a função de alinhar procedimentos, resguardando as condições de segurança e profilaxia para quem faz o trabalho, garantindo a preservação do corpo do animal para análise. Também foram dadas orientações sobre a importância da coleta de informações corretas referentes aos locais de cada ocorrência, para registro em banco de dados epidemiológico do Ministério da Saúde.

Fonte: Assessoria